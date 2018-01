Maler und Tischler machen Oberschule chic Arbeiten für die Sanierung der Oberschule in Geising sind in Auftrag gegeben.

Für gut 50 000 Euro wird saniert. © dpa

Geising. Der Altenberger Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung weitere Arbeiten für die Sanierung der Oberschule in Geising in Auftrag gegeben. So kann die Tischlerei Liebscher aus Frauenstein die Tischlerarbeiten ausführen. Dabei geht es hauptsächlich um Innentüren für über 18 000 Euro. Der Preis dafür liegt unter den Kostenschätzungen. Insgesamt waren auf die öffentliche Ausschreibung hin vier Angebote abgegeben worden. Die Prüfung erfolgte durch das Ingenieurbüro Ruhsam + Ullrich aus Dippoldiswalde. Nach seiner Einschätzung legte die Frauensteiner Tischlerei „ein einwandfreies Angebot zu einem sehr günstigen Preis“ vor, sodass vorgeschlagen wurde, dieser Firma den Zuschlag zu erteilen.

Dem folgte der Stadtrat genau so wie bei der Vergabe der Malerarbeiten. Auch hier lagen vier Angebote vor. Der Auftrag ging letztlich an den Malerfachbetrieb Dirk Walther aus Altenberg. Die Arbeiten kosten knapp 52 000 Euro. (SZ/ks)

zur Startseite