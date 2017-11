Malen Sie wirklich mit Kakao? Großer Andrang beim 39. Grafikmarkt in der Elbsporthalle. Die Besucher sind kauffreudig und stellen viele Fragen.

Interessiert schauen die Besucher dem Maler und Grafiker André Uhlig auf dem Grafikmarkt in der Elbsporthalle über die Schulter, als er gerade eine Tiefdruckgrafik anfertigt. © Arvid Müller

Was für ein Gedränge. Menschen über Menschen strömten am Sonntag zum 39. Radebeuler Grafikmarkt in die Elbsporthalle in Altkötzschenbroda. Dass es sich dabei überwiegend nicht um flüchtige Passanten, sondern um interessierte Besucher handelte, zeigten die detaillierten Nachfragen. So wollte ein Mann im mittleren Alter von dem Maler und Grafiker André Uhlig wissen, ob dieser denn tatsächlich mit Kaffee und Kakao zeichne, wie er vermute. Der 44-jährige Künstler griff die Frage gern auf und entgegnete: „Kakao stimmt nicht, aber Kaffee ist richtig. Außerdem verwende ich auch oft Kohle für meine Bilder“, sagte Uhlig, der bereits seit 15 Jahren beim Grafikmarkt mit dabei ist. Aus vielen seiner Zeichnungen gehen später Drucke hervor, die er im Tiefdruckverfahren anfertigt. Zu sehen sind darauf vor allem Landschaften wie Weinbergterrassen, Wälder und Weiher.

„Neben regionalen Motiven bin ich auch viel in Tschechien unterwegs. Ich schlafe dann in Böhmen unter freiem Himmel und entdecke so viele romantische Motive“, sagte Uhlig. Den Besuchern schienen die Arbeiten jedenfalls zu gefallen. Mit staunenden Augen versammelten sie sich an dem Stand und blickten dem Künstler über die Schulter. Trotz der Begeisterung für seine Werke räumte Uhlig ein: „Da steckt natürlich eine Menge Arbeit dahinter. Ich kann die Druckplatten nicht auf Knopfdruck anfertigen, sondern muss auch immer mal wieder welche wegwerfen.“ Dennoch freue er sich über die positiven Rückmeldungen und könne durch den Markt auch recht gute Umsätze erzielen.

„Vor allem die älteren Besucher kaufen etwas. Bei einigen weiß ich zwar: So viele Wände können die eigentlich gar nicht haben. Umso dankbarer bin ich, dass sie dennoch etwas kaufen.“ Die Preise für die Grafiken variieren von etwa 70 Euro für ein kleineres Format bis hin zu Werken, die ungefähr die Größe DIN-A3 haben und mit 250 Euro zu Buche schlagen. „Ich finde es schön, dass das Interesse so groß ist und ich von meiner Kunst leben kann“, sagte Uhlig, der am 16. März nächsten Jahres in der Stadtgalerie Radebeul seine nächste große Ausstellung hat. Hin- und hergerissen von so viel Auswahl war auch ein 71-jähriger Besucher, als er sich auf dem Markt umsah. „Ich komme alle paar Jahre auf dem Grafikmarkt vorbei und habe auch heute schon interessante Sachen entdeckt. Daher werde ich wohl wieder was mitnehmen“, sagte er.

Insgesamt standen in der Halle auf 900 Quadratmetern etwa 4 000 Exponate zur Auswahl. Das Spektrum reichte von figürlichen Darstellungen, Stillleben und Landschaften bis hin zu Blumenstücken und Tierporträts. Die Preise lagen zwischen einem und tausend Euro. Neben den Kunstwerken überzeugte sowohl Besucher als auch Künstler erneut der Veranstaltungsort. „Es hat sich wirklich geloht, dass der Grafikmarkt 2015 vom Rathaus in die Elbsporthalle verlegt worden ist. Jetzt ist genügend Platz vorhanden, dass auch die Künstler vor Ort sein können und die Gelegenheit haben, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen“, sagte der Maler und Grafiker Stefan Voigt, der gemeinsam mit seiner Frau Bärbel anwesend war und insbesondere Bilder verkaufte, die menschliche Gesten abbildeten. Alles in allem haben 100 Künstler aus der Region, aber auch aus Chemnitz, Berlin und München ihre Werke ausgestellt.

Älteste Teilnehmerin war die 91-jährige Lieselotte Finke-Poser, die den Grafikmarkt vor 39 Jahren mitgegründet hat. Im Rückblick erinnerte sie sich: „In den Anfangsjahren gab es fast nur große Grafiken. Die Leute haben uns in der Folge aber gesagt, dass sie so nicht ins Westpaket passen. Deshalb haben wir dann auch kleine Radierungen ins Angebot aufgenommen.“

