Malen erfreut und erhellt die Sinne

Der Litschener Hans-Jürgen Menges (73) zeigt das Panorama-Bild „Ballackteich“, entstanden 2013 in Öl-Technik.Foto: Andreas Kirschke

Urwüchsig und farbenfroh umsäumt die Natur den Waldteich. Zwischen Drehna und Rauden erfreut sie die Wanderer. „Diese Landschaft beruhigt. Sie lädt ein zum Innehalten und Verweilen“, meint Hobby-Maler Hans-Jürgen Menges (73) aus Litschen zu seinem Aquarell-Bild „Waldteich“ von 2018. In seiner kleinen Werkstatt hängt es inmitten zahlreicher Werke. 20 davon stellt er in Lohsa ab dem morgigen 23. Februar aus.

Dorf-Ansichten, verewigt

„Malen gibt mir Erfüllung und Freude. „Malen gibt mir Lebensqualität. So ein Hobby regt an, das Geschaffene zu zeigen und mit anderen zu teilen.“ Malen, so sagt er, ernährt den Geist. Dorfansichten lassen sich verewigen. Durch Malen, so der Litschener, lässt sich dörfliche Geschichte festhalten. Durch Malen lassen sich Entwicklungen zeigen. „Kein Bild ist fertig. Man erkennt immer wieder Neues“, sagt Hans-Jürgen Menges. „Schon mit kleinen ergänzenden Details wie Vögeln, Änderung des Wolkenbildes und so weiter werden mehr Leben und Dynamik beim Betrachten der Bilder erzielt.“ 2011 malte der Litschener sein erstes Ölbild. Es zeigte Litschen im Winter. Bis dahin hatte er seinen Hobbys Fotografieren und Modellbau gefrönt. „Ich wollte etwas Neues probieren. Ich erwarb ein Malbuch, nahm Malbock und Pinsel zur Hand“, erinnert er sich. „Das Ergebnis wurde für gut befunden. So malte ich weiter.“

Aquarell ist eine Herausforderung

Hans-Jürgen Menges eignete sich verschiedene Maltechniken mit Öl- und Aquarellfarben an. Malen mit Aquarellfarben ist für ihn schwieriger als das mit Ölfarben. Er lernte jedoch bald, Bildmotive farblich zu gliedern. Gerade bei dieser Technik will jeder Pinselstrich gut durchdacht sein. Die Farbstrukturen brauchen viel Feingefühl und Vorüberlegungen. „Gerade bei der Aquarell-Technik male ich schichtenweise“, sagt der Litschener. „Ich beginne stets mit den hellen Farben. Zum Beispiel mit dem Himmel und mit weißen Häusern. Die dunklen Farbtöne wie Bäume und tief-grüne Sträucher und Gewässer kommen zum Schluss, da es schwieriger ist, helle auf dunklere Aquarellfarben aufzubringen.“

Anders verhält es sich mit der Öl-Technik. Die hier aufgetragenen Farben lassen sich durchaus übermalen – ohne dass sie sich mit anderen Farben vermischen. „Öl-Technik dauert länger“, sagt Hans-Jürgen Menges. Je nach Motiv, je nach Standort, je nach Größe der Bilder und je nach Jahreszeit entscheidet er sich. Im Sommer malt er gern draußen und mit Öltechnik. Denn die Lösungsmittel der Ölfarben riechen nach Terpentin. Im Winter indes malt er gern drin und mit Aquarell-Technik. Motive findet er mitten in der Heimat. Sie zeigen Dorfansichten in Litschen und noch vorhandene (oder nicht mehr vorhandene) Fachwerkhäuser. Sie zeigen auch die Kleine Spree und den Ballackteich. „Im Sommer bin ich mit meiner Frau oft zum Radwandern unterwegs“, sagt Hans-Jürgen Menges. „Wir erkunden dann die Heide- und Teichlandschaft. Wir fahren bis nach Panschwitz-Kuckau, über die «Entenschenke» und bis nach Ralbitz. Dann wird fleißig fotografiert und dokumentiert.

Meist beginnt ein Gemälde mit einem Foto. Hans-Jürgen Menges druckt es aus. Dem Foto entnimmt er die Grundlinien, die sogenannten Fluchten. Dank des Fotos kann er den Malgrund skizzieren. „Dann entwerfe und gestalte ich Schritt für Schritt das Bild“, erzählt der Litschener. Seine Frau Dorothea (71) ist sein konstruktivster Kritiker. Sorgfältig betrachtet sie die Bilder. Sie gibt Anregungen für die Aufteilung und für die Farbgestaltung. „Jedes Motiv ist einzigartig. Jedes Motiv zeigt einen ganz bestimmten Moment“, sagt Hans-Jürgen Menges. „Es ist ein Ausschnitt aus dem Leben. Ein Gesichtszug der Natur. Der verändert sich ständig.“ Kein Bild, so verdeutlicht er, ist fertig. Immer wieder lässt es sich weiter ergänzen.

Nach den Foto-Ausstellungen „Seeadler und Wasservögel – Naturaufnahmen um Lohsa und Litschen“ (2006), „Kranich, Reiher & Co. – Naturaufnahmen um Lohsa und Litschen“ (2008), „Einblicke in die Insektenwelt des Biosphärenreservates“ (2009) und der Weihnachtsausstellung „Winterliche Stimmungen in Nachtaufnahmen“ (2009) sowie den Panorama-Bildern „Teichlandschaften im UNESCO Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“ (2011) sowie der Malerei-Ausstellung „Gemalte Fotoreproduktionen von Holz- und Fachwerkhäusern der Gemeinde Lohsa“ (2013) ist dies jetzt seine dritte Malerei-Ausstellung.

Schaffens-Querschnitt seit 2011

Sie zeigt vor allem Dorfansichten und Landschaften; ist ein Querschnitt seines Schaffens seit 2011. In den Vitrinen stellt Hans-Jürgen Menges auch Mal-Handwerkszeug aus: Pinsel, Farben und Paletten. Der Besucher erfährt Näheres über die Entstehung eines Bilderrahmens und die Möglichkeiten des Kopierens der gemalten Bilder. „Mir geht es um praktische Hinweise“, sagt Hans-Jürgen Menges. Er will andere ermuntern, ebenfalls zu malen. Nicht umsonst heißt das Thema der Ausstellung „Malen – eine mögliche und sinnvolle Beschäftigung“.

Ermutigung für Hobby-Maler

Lohnenswert fände Hans-Jürgen Menges, für Lohsa und Umland einen Malzirkel oder Fotozirkel ins Leben zu rufen. Die Teilnehmer könnten sich regelmäßig im Zejler-Smoler-Haus treffen, sich über ihre Werke und Erfahrungen austauschen, ihre Erkenntnisse mit verschiedenen Maltechniken schildern. Sie könnten sich auch gegenseitig inspirieren und ermutigen. „Malen erfreut und erhellt die Sinne“, meint der 73-Jährige und fügt hinzu: „Malen ist nichts für das «stille Kämmerlein». Oft entstehen erstaunliche Motive. Ob malerisch oder handwerklich. Doch heimische Hobby-Maler gehen damit zu wenig an die Öffentlichkeit. Meine Ausstellung kann ermutigen, diesen Schritt zu wagen.“

Die Ausstellung „Malen – eine mögliche und sinnvolle Beschäftigung im Rentenalter“ wird am 23. Februar um 18 Uhr im Zejler-Smoler-Haus in Lohsa (Am Markt 7) eröffnet. Bis Ende April ist sie zu sehen.

Öffnungszeiten der Ausstellung sind während dieser Zeit montags und donnerstags 10-12 und 13-17 Uhr und nach Vereinbarung unter 035724 50256.

www.zejler-smoler-haus-lohsa.de

