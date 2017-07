Malen am Roten Haus Drei Künstler erzählen, wie sie nachts spontan Ideen für Bilder umsetzen und warum das Malen im Kajak manchmal lebensgefährlich sein kann.

zurück Bild 1 von 2 weiter Draußen und drinnen: Irene Wieland mit der Staffelei beim Malen auf dem See. © Fuchs Draußen und drinnen: Irene Wieland mit der Staffelei beim Malen auf dem See.

Die Besatzung der Sommer-Maler im Roten Haus – Eckehard Fuchs, Paola Alborghetti und Irene Wieland.

Dieser Ort hat eine bewegte Geschichte. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts kehrten die legendären „Brücke“-Maler um Ernst Ludwig Kirchner der hektischen Großstadt den Rücken und ließen sich für einige Zeit in der sommerlichen Idylle des Dippelsdorfer Teiches nieder. Im Einklang mit der Natur malten, lebten und liebten sie mit ihren Aktmodellen im Schilf unter freiem Himmel.

Seitdem ist mehr als ein Jahrhundert vergangen und noch immer ist die hügelige Landschaft für jede Menge kreative Impulse gut. Den besten Beweis dafür liefert seit fünf Jahren der Moritzburger Kunstsommer. Ähnlich wie die Maler der „Brücke“ verbringen seitdem Künstler die Sommermonate Juni, Juli und August im Roten Haus, das 2005 in Anlehnung an das historische Badehaus neu errichtet wurde.

In diesem Jahr zählen die Radebeuler Malerin Irene Wieland (49) sowie ihr Bruder Eckehard Fuchs (42) und dessen Freundin Paola Alborghetti (42) zu den Bewohnern. Alle drei Künstler widmen sich getreu dem Motto des Kunstsommers „En plein air“ der Freilichtmalerei. So beschaulich, wie das im ersten Moment klingt, ist das allerdings nicht immer. Im Gegenteil. Erst neulich war Irene Wieland mit ihrem Kajak und der darauf montierten Staffelei auf dem See unterwegs und wollte eigentlich nur in Ruhe malen, bis sie ihre Pläne Hals über Kopf ändern musste. „Es kam plötzlich ein Gewitter auf und ich hatte meine liebe Not, rechtzeitig an Land zu kommen“, sagt sie. Glücklicherweise sei am Ende alles gutgegangen, so Wieland, die für solche Notfälle stets ein Handy dabei hat, um Hilfe zu rufen.

Obwohl eine derartige Aufregung eher selten ist, wird es der Künstlerin nie langweilig, entdeckt sie doch gerade im Alltäglichen einen besonderen Zauber. Die wechselnden Witterungsbedingungen und die über den Tag variierenden Farbklänge der Sonne hält sie mit aquarellierten Rohrfederzeichnungen auf kleinformatigen Pappelholztafeln fest. Zu sehen ist am Ende eine reduzierte Landschaft, eine Momentaufnahme. „Ich möchte die Natur nicht realistisch abbilden, sondern die Stimmungen eines Augenblicks“, sagt Wieland.

Ähnlich ist das auch bei Eckehard Fuchs und Paola Alborghetti. Auch sie lassen die jahrhundertealte Kulturlandschaft auf sich wirken, kombinieren diese Eindrücke aber zusätzlich mit den Eindrücken, die sie unter anderem bei Auslandsaufenthalten in Japan oder Italien gewonnen haben. Fuchs hat auf diese Weise zum Beispiel mehrfarbige Drucke erstellt und Alborghetti abstrakte Malerei, in der die Silhouette aus dem italienischen Val Camonica und die hiesige Szenerie verschmelzen.

Stellt sich die Frage, wie denn nun ein typischer Tagesablauf am See aussieht? „Es gibt bei uns keine Strenge. Wir stehen gegen 6 oder 7 Uhr auf, dann steht der Kaffee auf dem Tisch und wenig später ist auch schon die Druckerpresse in Betrieb und die Kreissäge läuft.“ Ein gemeinsames tägliches Frühstück aller Künstler gebe es hingegen nicht, so Fuchs. Stattdessen eine Art Kommen und Gehen. Vor allem am Wochenende schauen befreundete Künstler vorbei und inspirieren die Bewohner zu Aktionen. Als Theo Boettger und Klara Meinhardt zu Gast waren, ist zum Beispiel nachts zwischen zwei und vier das Bild ‚Red House‘ entstanden“, berichtet Fuchs über das farbenfrohe Kunstwerk.

Von diesem kreativen Lebensgefühl haben nicht nur die Künstler etwas, sondern auch die Besucher. „Wir haben unsere jeweiligen Netzwerke genutzt, um viele interessante Künstler einzuladen. Dadurch entwickelt sich das Rote Haus zu einem internationalen Treffpunkt“, sagt Fuchs. Unter anderem verweist er auf das Symposium Landina mit der Italienischen Künstlerin Lorenza Boisi Anfang August oder das Abschlusskonzert mit Jazzlegende Günter „Baby“ Sommer.

