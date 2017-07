Mal was Neues Dynamo Dresden spielt gegen den Regionalliga-Aufsteiger Altglienicke nur 1:1. Das Resultat ärgert den Trainer nicht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auch wenn man es Patrick Möschl – im neuen Auswärtstrikot der Dresdner – nicht ansieht, Dynamos neuer österreichischer Flügelflitzer hatte im Test gegen Altglienicke Grund zur Freude. Der 24-Jährige machte sein erstes Tor für die Schwarz-Gelben – und war auch sonst der spielbestimmende Mann. © Jürgen Lösel Auch wenn man es Patrick Möschl – im neuen Auswärtstrikot der Dresdner – nicht ansieht, Dynamos neuer österreichischer Flügelflitzer hatte im Test gegen Altglienicke Grund zur Freude. Der 24-Jährige machte sein erstes Tor für die Schwarz-Gelben – und war auch sonst der spielbestimmende Mann.

Lucas Röser kommt gegen VSG-KeeTim Jarzombek einen Schritt zu spät.

Schlecht gelaunt war Uwe Neuhaus nach dem Testspiel gegen die VSG Altglienicke am Sonntagnachmittag nicht, unzufrieden aber schon. Das lag aber nicht am unerwarteten Ergebnis – 1:1 hieß es nach dem ersten Treffer von Dynamo-Neuzugang Patrick Möschl und einem Gegentor von Torsten Mattuschka am Ende gegen den Regionalliga-Aufsteiger aus Berlin. „Wir haben ein neues System ausprobiert und deswegen auch bewusst Fehler in Kauf genommen. Man wünscht sich schon, dass trotzdem ein Sieg rausspringt, aber wie bereits in der zweiten Halbzeit beim Test gegen Viktoria Berlin haben wir nicht zu unserem Spiel gefunden“, fasste Neuhaus die 90 Minuten im Pirnaer Willy-Tröger-Stadion zusammen.

Mit einem bislang ungewohnten 3-4-3 gingen die Schwarz-Gelben die zweite Partie der Saisonvorbereitung an. „Das bedeutet, wir sind defensiver ausgerichtet“, erklärte der 57 Jahre alte Coach. „Der Sechser rutscht eine Position nach hinten, insgesamt wird es für uns dadurch schwieriger, den Gegner vorne zuzustellen.“ Die neuen Laufwege hätten deshalb noch nicht gepasst. Einmal aber funktionierten die perfekt. Nach einer Ecke für Altglienicke fingen die Dresdner den Ball ab und schalteten schnell um. Der eine Neuzugang aus Österreich, Sascha Horvath, steckte geschickt auf den zweiten neuen Alpenländer, Patrick Möschl, durch und nach zähen 42 Minuten stand dann doch die Führung für den Zweitligisten zu Buche.

Der vom SV Ried an die Elbe gewechselte Möschl hatte vor dem Trainingsauftakt in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten erklärt: „Wenn ich meine Leistung bringe und schon in der Vorbereitung zeige, wie gefährlich ich sein kann, dann werde ich meine Spiele absolvieren.“ Gegen die VSG ließ er nun Taten folgen.

Möschl war nicht nur einer von nur drei Akteuren, die über die komplette Spielzeit zum Einsatz kamen, sondern auch der auffälligste Spieler auf dem Platz – nicht nur wegen seines Tores. Immer wieder trieb der 24-Jährige seine Mitspieler an, gab Kommandos, war selber an fast allen gefährlichen Aktionen beteiligt und half auch hinten mit der einen oder anderen Grätsche aus.

„Ich bin nun schon ein paar Jahre im Profifußball dabei, bei meinem vorigen Verein war ich ein Führungsspieler“, sagte Möschl wenig schüchtern, und fügte selbstbewusst an: „Ich wüsste nicht, wieso ich mich, nur weil ich hier neu bin, ändern soll. Ich spiele einfach mein Spiel.“

Etwas ist aber doch anders: In Pirna waren 2 853 Zuschauer dabei. „Soviel hatten wir in Ried manchmal nicht bei unseren Ligaspielen. Die Fußballwelt hier ist einfach komplett anders. Es ist wunderschön, dass ich hier spielen darf“, kommentierte Möschl. Kein Wunder, dass er sich „seit dem ersten Tag einfach sehr wohl fühlt“, auch wenn er bislang noch allein im Hotel wohnt.

Schon nach den wenigen Tagen mit den neuen Kollegen haben sich bei Möschl die alten Abläufe im Alltag eingestellt. „Auch in meiner Freizeit mach ich viel mit den Jungs, das war auch schon in Ried so. Wir gehen nach dem Training zusammen essen, und sind danach noch in der Stadt unterwegs.“

Für Neuhaus dürfte Möschl ein Lichtblick gewesen sein, dennoch plagen den Coach auch personelle Sorgen: „Wir haben in den vergangenen Tagen nicht mehr elf gegen elf spielen können.“ Außer dem im Aufbautraining befindlichen Florian Ballas fehlten am Sonntag Aias Aosman (muskuläre Probleme), Philip Heise (Infekt) und Justin Löwe (Allergie) sowie Testspieler Binyam Bilay (Adduktorenprobleme). Der 18 Jahre alte Äthiopier machte den Weg nach Pirna dennoch mit – wie Aosman. Neuhaus hofft, „dass ich am Dienstag wieder alle auf dem Trainingsplatz begrüßen kann“.

Dann könnte es auch wieder eine mannschaftsinterne Partie geben, die dann unter Umständen als Ersatz für den abgesagten Test gegen den Chemnitzer FC herhalten könnte. Ob er damit zufrieden wäre, ließ sich Neuhaus nicht entlocken.

zur Startseite