Mal top in Schuss, mal extrem holprig Der Gesamtzustand der Straßen ist besser als viele denken, sagt die Stadt. Die Autofahrer sind oft anderer Meinung.

Die Heinrich-Zille-Straße steht exemplarisch für den Zustand der Straßen in Radebeul: An manchen Stellen, wie oberhalb vom Krankenhaus, ist die Fahrbahn glatt und ohne Löcher, an anderen Abschnitten gibt es einige Schäden und an noch anderen dröhnen Autos über Kopfsteinpflaster. © Arvid Müller

Zu schmal, zu alt, zu kaputt – beim Thema Straßen sind die Gemüter schnell erhitzt. Anwohner wollen, dass der Asphalt vor ihren Häusern in Ordnung ist. Und Autofahrer möchten gut von A nach B kommen. Verantwortlich für den Erhalt und die Sanierung der Farbahnen ist die Stadt. Gegen sie richtet sich deshalb auch der Ärger der Bürger, wenn sie unzufrieden sind. Wenige andere Bereiche würden gegenüber der Verwaltung so häufig kritisiert wie die Straßenzustände, teilt die Stadt mit.

Zusammen sind Radebeuls Straßen insgesamt 220 Kilometer lang. In regelmäßigen Abständen wird deren Zustand überprüft. Dafür sind Messfahrzeuge im Einsatz. Mit speziellen Geräten, zum Beispiel einem Infrarot-Laserscanner, werden 50 verschiedene Werte erhoben. Darunter die Tiefe von Spurrinnen, Rissen und Schlaglöchern. Ziel der Messungen ist es, belastbare Daten zu erhalten, wie gut oder schlecht die Straßen in Schuss sind.

Das Ergebnis: Der Gesamtstraßenzustand ist in den letzten Jahren weitgehend konstant geblieben, heißt es von der Stadt. Insgesamt könnten die Straßen besser als mit der Durchschnittsnote 2,5 bewertet werden. Auch im Vergleich mit ähnlich großen Kommunen stehe Radebeul gut da. In der subjektiven Wahrnehmung vieler Autofahrer schneiden die Straßen aber schlechter ab. Die SZ ist deshalb einige Routen abgefahren.

Die Straßenränder: In den Nebenstraßen wird es wacklig

Auf Radebeuls Straßen geht es oft eng zu. Vor allem, wenn sich zwei entgegenkommende Autos treffen und andere am Rand parken. So zum Beispiel auf der August-Bebel-Straße, auf der es sich ansonsten gut fahren lässt. Kommt man aber auf den grob gepflasterten Seitenstreifen, wird es wacklig. Auch im Augustusweg fallen zum Teil die Straßenränder ab. Bei Regen bilden sich Pfützen. An anderen Stellen, wie vor der Grundschule Oberlößnitz, ist die Straße gut in Schuss. Aufpassen müssen Autofahrer auch beim Abbiegen in Seitenstraßen. An einigen Stellen sind die Asphaltabsätze ziemlich hoch, zum Beispiel an der Ecke Borstraße/Heinrichstraße.

Die gut Ausgebauten: Hier fährt es sich einwandfrei

Es sind bei Weitem nicht alle Straßen schlecht in der Stadt. Auf der Paradies-, der Moritzburger oder der neuen Kötzschenbrodaer Straße etwa rollt es gut. Auch der Abschnitt Gartenstraße über den Robert-Werner-Platz bis zur Schildenstraße sei ein positives Sanierungsbeispiel, sagt Veit Tittel vom Bündnis Verkehrsentlastung Elbland. Und auf den Straßen in Kötzschenbroda lässt es sich überwiegend gut fahren.

Die Holperpisten: Lärmbelästigung für die Anwohner

Es gibt ein paar Straßen in der Stadt, die jeder Autofahrer wohl meidet, wenn er nicht zwingend dort lang fahren muss. Der Zustand der Oberen Bergstraße etwa ärgert viele. Nicht nur für Autofahrer sind Schlaglöcher und gepflasterter Belag ein Problem. Für die Anwohner bedeuten sie eine Lärmbelästigung. Tittel findet, dass lärmintensive Straßen in Wohngebieten mit hohem Verkehrsaufkommen, hohem Schwerlastanteil und gepflastertem Belag dringend saniert werden müssten. „Spontan denke ich da an Abschnitte der Meißner, der Heinrich-Zille- oder Mittleren Bergstraße.“

Das Fazit: Der Experte vergibt für den Straßenzustand eine Zwei bis Drei

Global gesehen habe Deutschland ein leistungsfähiges Straßennetz, sagt Tittel. Trotzdem sei auch hier ein erheblicher Sanierungsbedarf entstanden. „Insgesamt schätze ich den Radebeuler Straßenzustand gut bis befriedigend ein.“ Dringend bräuchte die Stadt einen Lärmaktionsplan. Dies sei wichtig, um Lärmschutzmaßnahmen in die Prioritätenliste der Sanierungsvorhaben einzuarbeiten. Ein größeres Augenmerk müsse auch auf die vorbeugende Instandhaltung gelegt werden, sagt Tittel. Straßenschäden beginnen mit kleinen Rissen oder eingedrückten Kanaldeckeln, wie derzeit auf der Weintraubenstraße. „Wenn diese Anzeichen frühzeitig erkannt und regelmäßig mit vergleichsweise wenig Geld in Ordnung gebracht werden, verlängert das die Haltbarkeit einer Straßendecke erheblich“, so Tittel.

