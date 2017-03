Mal selbst an die Töpferscheibe Die Töpfereien öffnen am Wochenende ihre Werkstätten für Besucher. Auch in der Region Bischofswerda sind einige dabei.

Auch die Töpferei Thunig in Schmölln hat zum Töpfertag geöffnet. Linda Ottlinger hat in der Töpferei gelernt. © Steffen Unger

An diesem Sonnabend und Sonntag öffnen die sächsischen Töpfereien ihre Werkstätten zum „Tag der offenen Töpferei“ und lassen Besucher beim Bummeln staunen, was das Handwerk alles kann und bietet. Mit dabei ist auch die Töpferei Thunig in Schmölln. Das Motto hier: Bitte mitmachen! „Kinder und Erwachsene können sich bei uns selbst an die Töpferscheibe setzen und etwas anfertigen“, so Thomas Thunig. Die Ergebnisse können dann nach dem Brennen zu einem späteren Zeitpunkt abgeholt werden. Möglich ist auch das Bemalen von Fliesen. Natürlich werde auch der Holzofen angefeuert, sagt Thomas Thunig. Das sei für Gäste immer imposant zu sehen. Im Bistro gibt es selbst gebackenen Kuchen und leckere Kaffeespezialitäten.

In der Bischofswerdaer Region dabei sind laut offizieller Homepage des offenen Töpfertages ebenfalls die Töpfereien Renz, Lehmann und Grziwa in Burkau, Schmidt und Meyer aus Bischofswerda sowie die Töpfereien Lehmann und Heinke in Neukirch. Jeweils von 10 bis 18 Uhr gibt es je nach Angebot Führungen, Schauvorführungen und Mitmach-Aktionen in den Töpfereien. Besucher können sich ein Eindruck über die verschiedenen Arbeiten und Stilrichtungen verschaffen. Und bestimmt das eine oder andere kaufen. Schließlich ist bald Ostern. Passend dazu gibt es bei den Töpferinnen Cornelia Lehmann und Karla Grziwa in Burkau jeweils eine Frühlingsausstellung zu sehen. (cm)

