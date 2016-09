Mal richtig austoben Eine Halle voller Hüpf- und Kletterburgen – das ist der Stoff, aus dem Kinderträume sind.

Richtig austoben können sich die Mädchen und Jungen beim Kinderfestival des SV Vorwärts. Einmal im Jahr stehen hier die Hüpfburgen. © Dietmar Thomas

Beim „Kinderfestival“ des SV Vorwärts ist nicht nur körperliche Ausdauer in der Halle voller Hüpf- und Kletterburgen gefragt, sondern auch Feinmotorik spielt eine große Rolle.

Ein kleiner Junge kommt freudestrahlend mit einem Plastikhäuschen aus der Halle gelaufen. Selbstgebastelt. „Das ist schon die Vorbereitung auf die Modellbahntage im Februar. Vielleicht wollen die Kinder dann von Papi eine ganze Modellbahnanlage“, meint Jörg Dathe. Der Sportverein arbeitet mit dem Spielwarenhändler Heiko Faßbinder und dem Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel zusammen.

Toben steht an diesem Tag natürlich oben an bei den Kindern. Es wird zur Discomusik gehüpft, was das Zeug hält. Oder ein selbst gestapelter Bierkistenturm erklettert. Etwa 300 Kinder aus Kitas und anderen Einrichtungen sind bis zum Nachmittag gekommen. Vor Jahren waren es noch mehr. „Wir haben in den 1990ern mal mit 1200 Kindern angefangen“, meint Dathe. „Das Angebot in den Kitas selbst ist größer geworden. Außerdem ist das Personal knapp. Es müssen bei einer Kindergruppe immer zwei Leute dabei sein“, so Dathe. Unterstützt wird die Aktion, die unter der Überschrift „Integration durch Sport“ steht, vom Landessportbund. (DA/jh)

