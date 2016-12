Makronen-Königin gekürt Das Weihnachtsgebäck von Anke Gläßer überzeugte die Jury. Wie sie das geschafft hat, erzählt sie der SZ.

Zum Altenberger Weihnachtsmarkt wurde die Makronen-Königin gekürt. Anke Gläßer (2.v.l.) und Tochter Anni freuten sich über die Urkunde und die Volkskunstarbeit als Preis. Mitglieder der Jury – Bäckermeister Ronny Nestler, das Faschingsprinzenpaar Jan und Thea Franke sowie Patrick Hammer (v.l.) – gratulierten herzlich. © Egbert Kamprath

Osterzgebirge. Die Makronen-Königin des Osterzgebirges heißt Anke Gläßer. Die Altenbergerin gewann den zweiten Plätzchen-Wettbewerb des Altenberger Tourist-Info-Büros. Nach einem Butterkeks im Vorjahr sollte diesmal eine Makrone gebacken werden. Sieben Hobby-Bäcker trauten sich und reichten ihre Kostproben ein. Die sieben Juroren, zu denen die Sächsische Zeitung gehörte, waren sich so was von einig: Die klassische Kokos-Makrone schmeckte am leckersten und gewann eindeutig.

Anke Gläßer war total überrascht. Und sagt: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“. Das Tourist-Info-Büro sucht seit zwölf Jahren das leckerste Weihnachtsgebäck, erst zehn Jahre nach dem besten Weihnachtsstollen, seit 2015 nach dem schönsten Plätzchen. Die 35-Jährige hat sich zum ersten Mal beteiligt, auch weil sie gar nicht so oft bäckt. Als sie aber hörte, diesmal ist eine Makrone gefragt, da wollte sie dabei sein, wohl wissend, dass ihre Kokos-Makronen besonders gut schmecken. Woher sie das Rezept hat, weiß sie gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie sich der Aufgabe mit Ruhe und Gelassenheit gestellt. „Ich habe mir gar keinen Kopf darüber gemacht.“ Und es hat geklappt. Glückwunsch!

