Makronen-König gesucht Altenberg ruft Hobby-Bäcker zum Wettstreit auf. Das leckerste Gebäck wird prämiert. Aber es muss ein Besonderes sein.

Wer bäckt die besten Makronen? © Archiv: Schumann

Wer am Wochenende Weihnachtsplätzchen bäckt, sollte ein paar mehr Zutaten nehmen und einige Naschereien zusätzlich backen. Es könnte sich lohnen. Die Stadt Altenberg sucht wieder den besten Plätzchen-Bäcker des Osterzgebirges, der neben der Ehre auch einen Preis einheimsen kann. Nachdem im Vorjahr eine Butterkeks-Königin gekürt werden konnte, wird diesmal nach der Hausfrau oder dem Hausmann gesucht, der die leckerste Makrone herstellt. Das hatte im vorigen Jahr noch die Jury vorgeschlagen. Das Tourist-Info-Büro, das den kleinen Wettstreit erneut organisiert, griff den Gedanken auf und hat zum Weihnachtsbäckerei-Wettbewerb um die Makronen-Krone aufgerufen.

Mitmachen kann jeder, der eine Makrone bäckt. „Es spielt dabei keine Rolle, ob es Kokos-, Mandel-, Nuss- oder ganz andere Makronen sind“, sagt Carolin Krupp vom Tourist-Info-Büro. „Der Kreativität der Bäcker werden somit keine Grenzen gesetzt.“ Die Form des Gebäckes spielt dabei keine Rolle. Wer mag, kann die kleine Leckerei auch verzieren. Das ist möglich, aber nicht Pflicht. Hauptsache, es handelt sich bei dem Backwerk um eine Makrone. Und die muss bis zum Nikolaustag am 6. Dezember fertig sein. Alle Hobby-Bäcker müssen dann spätestens im Laufe des Tages eine Kostprobe von ihrer Weihnachtsbäckerei im Tourist-Info-Büro im Altenberger Bahnhof abgeben, einschließlich des Rezeptes. Bitte nicht vergessen, die Kontaktdaten mit zu hinterlassen.

Eine eigens für den Wettbewerb einberufene Jury wird sich dann Stück für Stück munden lassen. Die Preisrichter dürfen sich aber nicht nur durch hoffentlich viele Sorten von Makronen kosten, sie müssen dafür auch etwas tun. Nach vorgegebenen Kriterien vergeben sie Punkte. Bewertet werden neben dem Geschmack unter anderem Aussehen und Konsistenz. Die Juroren sind im Übrigen nicht nur Profis. Das Gremium ist bunt gemischt, so verschieden wie auch die Geschmäcker sind. Das Gebäck, das die meisten Punkte bekommt, ist das Beste. Und dieser Hausbäcker wird dann zum Weihnachtsmarkt in Altenberg am 10. Dezember, 16.30 Uhr, zum Makronen-König gekürt.

Altenberg veranstaltet diesen Plätzchen-Wettbewerb zum zweiten Mal. Zuvor hatte das Tourist-Info-Büro zehn Jahre lang nach dem besten Weihnachtsstollen im Osterzgebirge Ausschau gehalten, der von Hobby-Bäckern hergestellt wurde. Voriges Jahr wollten die Veranstalter aber mal etwas Neues ausprobieren und haben sich den Plätzchen zugewandt. Da jedes Jahr eine andere Spezialität gefragt ist, wird der Wettbewerb abwechslungsreicher. Und jeder Hobby-Bäcker hat auch die Chance, mit seiner Spezialität seine Stärken auszuspielen.

