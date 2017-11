Nachwuchsfußball Makellose Bilanz Die A-Junioren der SG Hartha/Leisnig/Geringswalde führen die Tabelle an. Grund zum Abheben ist das aber nicht.

Die A-Junioren der SG Hartha/Leisnig/Geringswalde gewannen gegen den Hainsberger SV mit 4:2. In dieser Szene zieht Paul Köhler seinem Gegenspieler davon. © Dietmar Thomas

Die Tabellenführung der Spielgemeinschaft (SG) Hartha/Leisnig/Geringswalde in der Landesklasse A-Junioren Mitte ist für deren Trainer Peter Eigenwillig fast ein kleines Wunder. Mit sechs Siegen aus sechs Spielen weist das SG-Team eine makellose Bilanz auf. „Wir haben Spieler aus vier Vereinen, denn zusätzlich gehören auch noch drei Akteure des FSV Kriebstein, die eine Zweitspielgenehmigung besitzen, zum Team“, erklärt Eigenwillig. Es sei nicht einfach, alle unter einen Hut zu bekommen. Doch die Truppe harmoniert gut, findet Eigenwillig. „Spieler und Betreuerteam sind fußballverrückt, alle wollen den Erfolg“, so der Trainer. Gut findet Eigenwillig auch, dass einige seiner Spieler schon bei den Männern mittrainieren. Im Spiel gegen den Tabellendritten Hainsberger SV sorgten die SG-Akteure für eine frühe Entscheidung. Nach 34 Minuten stand es bereits 4:0. Nach der Pause ging die Konzentration bei den Gastgebern etwas verloren. Zudem gaben sich die Hainsberger trotz dreier Gelb-roter Karten nie auf und sorgten so noch für Ergebniskosmetik.

Die A-Junioren des Döbelner SC, die momentan mit sieben Punkten auf Platz sieben liegen, unterlagen beim SV Germania Mittweida mit 1:2. Aus Sicht von Trainer Holger Schmidt eine unglückliche Niederlage. „Wir haben phasenweise guten Fußball gespielt, mussten aber mit einigen für uns unverständlichen Entscheidungen des Schiedsrichters leben“, so Schmidt. So sei seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit ein Tor aberkannt worden. „Der Mittweidaer Torwart wurde vom eigenen Mitspieler bedrängt und ließ den Ball fallen, sodass wir einschießen konnten. Der Schiedsrichter entschied aber auf Freistoß für Mittweida“, so Schmidt. Beim Stand von 1:1 sah Arthur Michel die Rote Karte. Auch diese Entscheidung war aus Sicht der Gäste falsch. In Unterzahl wehrten sich die Döbelner lange, mussten aber in der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer hinnehmen. „Warum der Schiedsrichter so lange nachspielen ließ, kann ich nicht nachvollziehen“, so Holger Schmidt.

Die B-Junioren des Döbelner SC verteidigten mit einem 2:0-Erfolg gegen den JFV Union Torgau ihren dritten Tabellenplatz. Philipp Dörner und Hans-Richard Jentzsch sorgten schon früh für die beiden Treffer. Danach hätten die Döbelner das Ergebnis gegen den Drittletzten noch ausbauen können. „Wir hätten nach 30 Minuten 5:0 führen müssen, haben aber gute Gelegenheiten ausgelassen“, sagte Trainer Patrick Peschel. Dadurch bekamen die Torgauer noch einmal Aufwind, doch geriet der Sieg der Gastgeber nicht in Gefahr.

Die SG Hartha/Leisnig geriet bei Spitzenreiter Bornaer SV mit 1:9 unter die Räder. Dabei begann die Begegnung für die Gäste durchaus verheißungsvoll. Tom Schenk bestrafte einen Abwehrfehler der Gastgeber und sorgte nach sieben Minuten für die Führung der Hartha/Leisniger. Doch dieser Treffer schien den Tabellenführer erst so richtig anzustacheln. Bis zur Halbzeit hielten die Gäste das Resultat in Grenzen, doch nach dem Seitenwechsel wäre es fast noch zweistellig geworden.

Die C-Junioren des Döbelner SC mussten in der Landesklasse Nord eine 0:3-Niederlage gegen den SV Eintracht Leipzig Süd hinnehmen. Die Gäste übernahmen von Beginn an die Regie. Dennoch kamen die Döbelner selbst zu zwei Konterchancen, die aber ungenutzt blieben. „Die Leipziger haben verdient gewonnen. Zu unserer langen Verletztenliste sind während des Spiels zwei Akteure dazugekommen“, sagte Trainer Thomas Henschel.

A-Junioren Mitte

SG Hartha/Leisnig/Geringswalde – Hainsberger SV 4:2 (4:0)

SG Hartha/Leisnig/Geringswalde: Eigenwillig, Weinert, Kunze, Schulz (70. Lorenz), Fritzsche (59. Herfurth), Boden, Köhler, Roitzsch, Hartmann (76. Janasek), Burger, Rupf

Tore: 1:0 Weinert (8.), 2:0 Roitzsch (29.), 3:0 Fritzsche (32.), 4:0 Roitzsch (34.), 4:1 Burger (75./Eigentor), 4:2 Müller (86.)

Schiedsrichter: Niemann (Flößberg)

Zuschauer: 55

SV Germania Mittweida – Döbelner SC 2:1 (1:0)

Döbelner SC: Türpe, Ehrt, Kießig, Ha. Stiller, Doukoure, Bauer, Drabo, Hajdari, Michel, C. Schmidt, Ifland (46. Ahmed/88. Ibrahim)

Tore: 1:0 Kuhnert (17.), 1:1 Kießig (53.), 2:1 Ludwig (90.+5)

Schiedsrichter: Voigtländer (Striegistal)

Zuschauer: 45

B-Junioren Nord

Döbelner SC – JFV Union Torgau 2:0 (2:0)

Döbelner SC: M. Wagner, Hachenberger, Lemke, Dörner (61. A. Wagner), Simon (46. Ha. Stiller), Börno, Petzold (50. Schmidt), Felber, Drabo, Morgner, Jentzsch (55. Dechert)

Tore: 1:0 Dörner (6.), 2:0 Jentzsch (18.)

Schiedsrichter: Keidel (Waldheim)

Zuschauer: 30

Bornaer SV – SG Hartha/Leisnig 9:1 (3:1)

SG Hartha/Leisnig: Plänitz, Krell, Künstler, Fischer, Reichel, Ratzka (71. Lehmann), Goldammer, Friedrich, Meier, Schenk (47. Obran), Reißmann (60. Lorbeer)

Tore: 0:1 Schenk (7.), 1:1 Weber (15.), 2:1, 3:1 Müller (27./31.), 4:1 Mäder (47.), 5:1 Habke (54.), 6:1 Müller (59.), 7:1 Dorn (64.), 8:1 Günther (72.), 9:1 Müller (79.)

Schiedsrichter: Sedlaczek (Grimma)

Zuschauer: 40

C-Junioren Nord

Döbelner SC – SV Eintracht Leipzig Süd 0:3 (0:1)

Döbelner SC: Seifert, Schmidt, Kolbe, L. Gottlebe, Flath, Hajdari, Köhler, Koitsch, Klein, Anna Fuchs, Schnack; (Franke, Klitzsch, Kühne, Lehnert, K. Gottlebe)

Tore: 0:1 Wilke (30.), 0:2 Metzner (50.), 0:3 Sommer (59.)

Schiedsrichter: Sedlaczek (Grimma)

Zuschauer: 30

zur Startseite