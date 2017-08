Maik Weise kandidiert wieder Der Bürgermeister von Schönteichen wollte die Aufgabe eigentlich nicht noch einmal übernehmen. Jetzt stellt er sich wieder zur Wahl, schränkt aber ein.

Maik Weise arbeitet als Rechtsanwalt in Kamenz und ist ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemende Schönteichen. © Archivfoto: Wolfgang Wittchen

Der ehrenamtliche Bürgermeister von Schönteichen will sich Ende September wieder zur Wahl in der Gemeinde stellen. Die CDU nominierte Maik Weise am Montagabend als ihren Kandidaten. Die Kandidatur ist eine kleine Überraschung, weil es Maik Weise zunächst nahezu ausgeschlossen hatte, sich wieder zur Wahl zu stellen. Der Kommunalpolitiker und Rechtsanwalt hatte den Rückzug immer wieder mit gesundheitlichen Bedenken begründet. „Ich stehe aber keine sieben Jahre mehr zur Verfügung“, sagt er jetzt. „Ich stehe für die Eingemeindung nach Kamenz und hoffe, dass die Schönteichener entsprechend abstimmen.“

Der Bürgermeister hatte eigentlich vor, die Fusionspläne mit Kamenz gemeinsam mit dem Gemeinderat in diesem Jahr so weit voran zu treiben, dass keine neue Wahl nötig gewesen wäre. Die Initiative „Zukunft Schönteichen“ hatte diesen Zeitplan aber in Bewegung gebracht, indem sie Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammelte. Sie wollte damit erreichen, dass die Schönteichener selbst über ihre Zukunft abstimmen können. Kamenz verschob daraufhin die eigene Entscheidung.

Der Bürgerentscheid soll nun zum gleichen Termin wie die Bürgermeister- und Bundestagswahl durchgeführt werden. Der Gemeinderat Schönteichen wird den Entscheid voraussichtlich in der nächsten Sitzung für zulässig erklären. Einen weiteren Kandidaten gibt es nach Information der Kamenzer Stadtverwaltung bisher noch nicht. „Zurzeit liegen keine Wahlvorschläge für die Bürgermeisterwahl in Schönteichen vor“, sagt Stadtsprecher Thomas Käppler auf Nachfrage der SZ. Die Initiative „Zukunft Schönteichen“ hatte aber erst vor mehr als einer Woche noch mit einer Anzeige nach Kandidaten gesucht.

Die Schönteichener haben noch bis 28. August Gelegenheit, ihre Wahlvorschläge einzureichen. Kandidaten von Parteien, die im Landtag vertreten sind oder im Gemeinderat sitzen, brauchen keine Unterstützungsunterschriften. Alle anderen Kandidaten müssen von 40 Schönteichenern unterstützt werden. Die Unterschriften sind im Rathaus von Kamenz zu leisten. (SZ/pre)

zur Startseite