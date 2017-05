Maifeuer vertreiben Winter-Hexen Im Rödertal trotzen die Hexenfeuer-Fans den frischen Nacht-Temperaturen. Jetzt wird Frühling!

zurück Bild 1 von 4 weiter Das wahrscheinlich größte Hexenfeuer der Region lockt alljährlich an den Goldbach in den Radeberger Süden. Diesmal gab’s gleich nebenan auch wieder Rummelplatz-Romantik. Denn Schausteller hatten übers verlängerte 1. Mai-Wochenende zur „Kirmes“ eingeladen. © Bernd Goldammer Das wahrscheinlich größte Hexenfeuer der Region lockt alljährlich an den Goldbach in den Radeberger Süden. Diesmal gab’s gleich nebenan auch wieder Rummelplatz-Romantik. Denn Schausteller hatten übers verlängerte 1. Mai-Wochenende zur „Kirmes“ eingeladen.

… und die Vorfreude ist beim Ullersdorfer Nachwuchs dann auch deutlich zu sehen. Wann geht’s schon mal mit Musik durch den Radeberger Ortsteil?

Der Liegauer Winzer Andreas R. Kretschko präsentiert am Liegauer Hexenfeuer seinen neuen Rosé-Wein. Und verrät schon mal ein „rotes“ Weingeheimnis …

In Ullersdorf gehört der Spielmannszug Kleinröhrsdorf zu den traditionellen Gästen. Mit ihm ziehen Ullersdorfs Kinder durch den Ort, bevor das Feuer am Sporplatz lodert …

Seit es Drohnen gibt, gehen viele Bilder von Maifeuern durchs Internet. Auch aus dem Rödertal sind da jede Menge Bilder zu sehen. Denn auch in und um Radeberg ist dieser uralte Brauch längst wieder aufgelebt. In der sagenumwitterten Walpurgisnacht werden nun auch hier wieder die bösen Geister des Winters vertrieben. Wobei die sich nach einem sonnenreichen Sonntag noch mal mit ziemlich frischen Abend-Temperaturen „zur Wehr setzten“.

Aber davon ließen sich die Feierfreudigen im Rödertal nicht schrecken. Immerhin sind die Hexen- oder auch Maifeuer stets eine der ersten Möglichkeiten, sich mit Freunden und Bekannten zu treffen. Gern auch zur ersten Bratwurst des Jahres, wie es in der Einladung zum großen Hexenfeuer am Radeberger Goldbachgrund heißt. Hier gab’s diesmal sogar wieder Hexenfeuer samt Rummelplatz-Romantik. Denn gleich nebenan hatten die Schausteller der Familie Großmann aus Heidenau ihre beliebten Fahrgeschäfte aufgebaut. Und natürlich hatte auch am Goldbach die „böse Winterhexe“ keine Chance. Die Flammen loderten sozusagen nun endgültig den Frühling ein. Und traditionell wurde dann auch noch bis spät in die Nacht zur Musik der Phönix-Diskothek getanzt.

Musik gab’s auch in Ullersdorf. Hier – auch das ist nun schon gute Tradition beim mittlerweile 16. Hexenfeuer auf dem Sportplatz der SG Ullersdorf – sorgt dabei der Spielmannszug aus Kleinröhrsdorf für den musikalischen Rahmen, wenn zunächst der Ullersdorfer Nachwuchs mit leuchtenden Lampions und leuchtenden Augen durch den Ort zieht. Und nach der Rückkehr wird dann das große Feuer entzündet. Das wurde diesmal wegen der zugigen Temperaturen dann eben ein wenig hitziger herbeigesehnt als sonst …

Gegen 21 Uhr ist dann Feuerschein in vielen Himmelsrichtungen zu sehen. Arnsdorf, Wachau, Ottendorf – auch in Liegau-Augustusbad. Hier steigt nun schon seit einigen Jahren auf dem Feld an der Straße „Zum Sportplatz“ eine bunte Familienparty. Ponyreiten gehört hier ebenso zu den besonderen Attraktionen, wie heimischer Wein. Denn alljährlich ist auch der Liegauer Winzer Andreas R. Kretschko mit von der Partie. Diesmal konnte beim Hexenfeuer auch gleich die Premiere des neuen Rosé-Weins von den Weinbergen gefeiert – oder besser verkostet – werden. Und Andreas R. Kretschko verriet schon mal, dass er im Sommer dann auch den ersten Liegauer Rotwein aus dem Fass in Flaschen füllen wird. Den gibt’s dann bestimmt auch am Feuer – in der nächsten Walpurgisnacht.

