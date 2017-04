Maifeier mit Kaiser-Double Der SPD-Ortsverein plant zum Tag der Arbeit ein Mini-Programm. Das ist ein Test für eine spätere Veranstaltung.

Nicht Roland Kaiser persönlich kommt nach Döbeln – aber ein Double soll beim Tag der Arbeit unterhalten. © SZ/Uwe Soeder

Das gemütliche Beisammensein, das der SPD-Ortsverein Döbeln zum Tag der Arbeit organisiert, hat inzwischen Tradition. Auch in diesem Jahr ist für den 1. Mai eine solche Veranstaltung im Biergarten des Hotels Bavaria am Obermarkt geplant. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr wollen die Mitglieder des Ortsvereins mit den Döbelnern ins Gespräch kommen. „Es gibt auch aktuelle Informationen zum Bundestagswahlkampf“, sagt Sylvio Kolb, Vorsitzender des Ortsvereins.

Neben einer musikalischen Unterhaltung spendiert der Ortsverein auch Getränke und Roster. Für die Kinder werden ebenfalls kleine Angebote vorbereitet.

Ein SPD-Mitglied wird an diesem Vormittag außerdem als gesangliches Double von Roland Kaiser die Gäste unterhalten. Geplant sind fünf Lieder. Der Auftritt ist gleichzeitig ein Test für ein Spendenkonzert, dass der SPD-Ortsverein für die Sommermonate plant. Bei diesem soll Geld für den Döbelner Ortsverein der Awo und eine Kindereinrichtung der Stadt gesammelt werden. Die Mädchen und Jungen sollen mit Weihnachtsgeschenken überrascht werden. (DA/rt)

zur Startseite