Maier will sich für rassistischen Tweet entschuldigen Nach dem „Halbneger“-Tweet über seinen Account drückt Jens Maier Noah Becker sein Bedauern aus. Beendet ist die Debatte um den AfD-Abgeordneten damit nicht.

Über den Account von Jens Maier, Mitglied der AfD Bundestagsfraktion, ist Noah Becker rassistisch beleidigt worden. © dpa

Dresden. Der umstrittene Dresdner AfD-Bundestagstags-abgeordnete Jens Maier will sich nach dem rassistischen „Halbneger“-Tweet bei Noah Becker entschuldigen. „Herr Maier möchte sich ausdrücklich bei Herrn Becker entschuldigen und bedauert den Vorfall sehr“, sagte der stellvertretende sächsische Landesvorsitzende Siegbert Droese am Freitag in Leipzig. Ob die Entschuldigung bereits erfolgt sei, könne er aber auch aufgrund einer Erkrankung Maiers nicht sagen.

In einem über den Twitter-Account Maiers abgesetzten Tweet war der 23 Jahre alte Sohn von Tennis-Legende Boris Becker als „Halbneger“ bezeichnet worden. Laut Maier hatte ein Mitarbeiter den Text verfasst. Er habe diesem deshalb eine Abmahnung erteilt und auch organisatorische Konsequenzen gezogen, schrieb Maier nach Bekanntwerden des Vorfalls am Mittwoch an den Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion.

„Mit der Person Noah Becker habe ich mich persönlich bisher noch gar nicht befasst. Er ist mir eigentlich unbekannt und ich persönlich hätte es auch nicht für notwendig erachtet, überhaupt irgendeinen Text zur Person Noah Becker zu verfassen“, versicherte Maier.

Auseinandersetzen muss sich der „Volljurist“ demnächst mit wohl aber trotzdem mit Noah Becker - oder zumindest mit dessen Rechtsbeistand. Wie „Bild“ berichtete, habe Noah Becker in Absprache mit seinem Vater den Rechtsanwalt Christian-Oliver Moser beauftragt: „Ich bin jetzt beauftragt, unverzüglich die erforderlichen straf- und zivilrechtlichen Schritte gegen Herrn Jens Maier, MdB, wegen dieser eindeutig rassistischen Twitter-Nachricht zu ergreifen.“

Screenshot des inzwischen gelöschten Maier-Tweets

Aus der eigenen Partei waren nach mit dem Wirbel um den Tweet Rücktrittsforderungen laut geworden. Noch am Donnerstag wies AfD-Parteichef Jörg Meuthen auch auf die Möglichkeit „weitreichender“ Ordnungsmaßnahmen durch den Parteivorstand hin.

Maier arbeitete vor seinem Einzug in den Bundestag als Zivilrichter. Das Landgericht Dresden hatte ihm im August einen Verweis erteilt, weil er mit seinen rechten Parolen gegen das Mäßigungsgebot für Richter verstoßen habe. Zuvor war ihm schon die Zuständigkeit für Medien- und Presserecht entzogen worden. In dieser Funktion hatte er 2016 für Schlagzeilen gesorgt, als er dem Dresdner Politologen Steffen Kailitz auf Antrag der NPD kritische Aussagen über die rechtsradikale Partei zunächst verbot.

Der AfD-Landesverband Sachsen hatte im November ein Parteiausschlussverfahren gegen den Juristen zurückgezogen, das noch unter der inzwischen ausgeschiedenen Parteichefin Frauke Petry in Gang gekommen war. Grund für das Verfahren waren Äußerungen Maiers am Rande einer AfD-Veranstaltung im Januar 2017 in Dresden. Er redete damals über einen angeblichen deutschen „Schuldkult“ und über die „Herstellung von Mischvölkern“ durch Zuwanderung. Maier gilt als Vertreter des rechtsnationalen Parteiflügels um den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. Maier hatte sich selbst als „kleiner Höcke“ bezeichnet. (dpa/szo)

zur Startseite