Maibaum stürzt auf Mann

Männer beim Aufstellen eines Maibaums. © Symbolbild: dpa

Ein Maibaum ist in Thüringen auf einen Mann gestürzt und hat ihn schwer verletzt. Das Seil, das den Baum sichern sollte, habe sich am Sonntagabend in Herschdorf gelöst, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der 53-Jährige habe sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Der Polizei zufolge fiel der Maibaum auf beide Beine des Mannes. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. In dem Ort war zuvor der Maibaum unter den Blicken vieler Schaulustiger aufgestellt worden. Weshalb sich das Seil löste, will die Polizei nun ermitteln. (dpa)

