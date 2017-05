Maibaum gefällt Verschraubung gelöst, Kranz gestohlen. In Pirna wurde in den vergangenen Tagen der an den Elbwiesen aufgestellte Maibaum gefällt.

© Archiv/Marko Förster

Sächsische Schweiz. Zum Himmelfahrtstag hatte die Polizei auch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge alle Hände voll zu tun. Unbekannte hatten in Freital an der Kirschallee und in Pfaffendorf Jagdhochstände beschädigt. Verursacher konnten nicht mehr angetroffen werden. Gegen 16.10 Uhr wurde im Dippoldiswalder Ortsteil Pauldsdorf aus einer Personengruppe heraus Pyrotechnik in die Talsperre geworfen. Beamte konnten sechs Männer im Alter zwischen 20 bis 27 Jahren stellen. Sie hatten in Deutschland nicht zugelassenen Feuerwerkskörper bei sich.

Ebenfalls in Dippoldiswalde wurde ein 16-Jähriger am Nachmittag auf der Dr. Friedrichs-Straße verletzt. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Jugendliche von einem 27-Jährigen mit einer Flasche geschlagen. Ebenfalls aktiv wurden Beamte am späten Nachmittag im Bannewitzer Ortsteil Wilmsdorf. Dort hing sich ein 24-Jähriger an das Ortseingangsschild und brach es, samt Pfosten ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Radfahrer fährt Hund an Pirna. Bereits am Montag ereignete sich auf dem Elberadweg zwischen Pirna und Heidenau ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem möglicherweise nicht angeleinten Hund. Dabei stürzte der Fahrradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Die unbekannte Hundehalterin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es ist davon auszugehen, dass bei der Kollision auch der Hund, vermutlich ein Mops, verletzt wurde. Hinweise an 03514832233 Opel knallt auf Opel Neustadt. Beim Ausparken in Neustadt stieß am Donnerstagnachmittag ein 21-Jähriger mit seinem Opel gegen ein anderen geparkten Opel. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von 1.800 Euro. Auseinandersetzung vor Imbiss Klipphausen Im Klipphausener Ortsteil Ullendorf kam es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Vor einem Imbiss an der Wilsdruffer Chaussee wurden drei Männer – ein Algerier (38), ein Iraner (26) sowie ein Deutscher (31) – leicht verletzt. Auslöser war offenbar die Weigerung der Betreiberin, Bier an zwei bereits deutlich alkoholisierte Gäste zu verkaufen. Diese beiden, ein Libyer (28) sowie ein Tunesier (35) mussten in Gewahrsam genommen werden.

In Pirna ging es dem Maibaum an den Kranz. Unbekannte machten sich am Maibaum an den Elbwesen zu schaffen, den die Pirnaer Feuerwehr dort aufgestellt hatte. Die Täter lösten die Verschraubung, sodass der Maibaum umfiel. Anschließend entwendeten sie den Maikranz. Ob dabei weiterer Sachschaden entstand, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zur Tatzeit oder verdächtigen Personen machen können werden gebeten, sich im Polizeirevier Pirna oder der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 zu melden.

