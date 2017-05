Maibaum fürs Blütenfest Für Sonnabend lädt das Kinderhaus am Holländer alle Kinder in seinen Garten ein. Es kommt auch ein Clown.

Gerhard Klee und Andreas Rippin haben den Maibaum gesetzt. © André Braun

Richtig frühlingshaft waren die Temperaturen ja noch nicht, eher wie im Februar. Am Mittwoch haben Andreas Rippin und Gerhard Klee am Kinderhaus am Holländer den Maibaum aufgerichtet. Der wird dringend gebraucht, denn für diesen Sonnabend lädt die Kita von 15 bis 17.30 Uhr zum „Blütenfest“ ein. Ein „Tanz um den Maibaum“ gehört zu den Programmpunkten. Es wird Spaß mit Clown Jochen geben, und die Kinder der Kita zeigen das Programm, dass sie mit ihren Erzieherinnen einstudiert haben. Es gibt eine Hüpfburg, Basteln, Schminken und Spiele. Hungern muss auch niemand. Alle Kinder, nicht nur die der Kita, sind zum Mitmachen eingeladen.

zur Startseite