Mai-Feier ohne Knöllchen Dank des gelösten Parkplatzproblems kann das Fest in der Weinau in Zittau steigen. Einziger Unsicherheitsfaktor: Das Wetter.

Im Vorjahr zeigten die Schiffsmodellbauer ihre Arbeit. Peter Preusker mit dem Modell eines finnischen Eisbrechers. © sz thomas eichler

Der 1. Mai in der Weinau ist inzwischen ein fester Termin im Kulturkalender der Stadt Zittau, wenn die Vereine sich im städtischen Naherholungsgebiet präsentieren. In den vergangenen Jahren war der Besucheransturm so groß, dass die Parkplätze nicht reichten. Die Folge: Der Parkplatz an der Chopinstraße war überfüllt, Besucher parkten wild auf der Mietzschallee. Stadtbus und Rettungsfahrzeuge kamen nicht mehr durch. Falschparker erhielten ein Knöllchen als Erinnerung an die Veranstaltung und waren sauer. „Das kann nicht so weitergehen“, sagt der Vorsitzende des Weinauvereins, Dirk Bühler. Er bat Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) deshalb um Unterstützung und bekam sie.

Die Stadt Zittau hat nun eine zusätzliche Parkfläche auf der Wiese hinter dem Parkplatz Chopinstraße eingerichtet, so wie das bei verschiedenen Sportveranstaltungen schon praktiziert worden ist. Am Mittwoch ist auf der Wiese bereits das Gras gemäht worden, am Montag wird die Fläche mit Flatterband markiert. „Drei Einweiser werden die Gäste auf die Plätze lotsen“, so Bühler. Auf der Mietzschallee hingegen bestehe Parkverbot. Sollten Besucher trotz der aufgestellten Parkverbotsschilder dort parken und das Durchkommen des Stadtbusses behindern, wird das Ordnungsamt eingreifen, kündigt der Vereinschef an. Wegen der begrenzten Parkmöglichkeiten bittet der Verein die Besucher, zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Weinau zu kommen.

Bühler lobt die Zusammenarbeit mit der Stadt und der Städtischen Dienstleistungsgesellschaft (SDG). Die Kosten für das Aufstellen der Schilder, zusätzlicher Papierkörbe und Sicherheitsleute trägt die Stadt in diesem Jahr. Die vierköpfige Arbeitsgruppe „1. Mai“ des Weinauvereins habe ganze Arbeit geleistet und wieder zusätzliche, neue Angebote organisiert. So wird es in diesem Jahr erstmalig einen kleinen Handwerker- und Frischemarkt rund um den Weinauteich geben. Angeboten werden unter anderem Natursteine, Erdbeeren, Obst und Gemüse. Mehrere Händler aus Tschechien werden am Markt teilnehmen. „Wir fangen mal klein an“, sagt Bühler. Auch erstmalig dabei: Quadfahren für Kinder. Die elektrisch betriebenen Sport- und Freizeitfahrzeuge mit vier Ballonreifen werden vermutlich kaum stillstehen, so der Vorsitzende. Auch die Gondelsaison auf dem Weinauteich wird am Montag eingeläutet.

Zwischen Wirtshaus und Weinauparkstadion präsentieren sich die Modellbauer der IG Schiffsmodellsport Oberlausitz, die Street- und Basketballer der HSG Turbine, die Flugmodellbauer des Cirrus-Vereins Oberseifersdorf, die Tennisspieler des Tennisclubs Zittau-Weinau, die Jugendfeuerwehr, die O-See Challenge, die Bogensportler des OSV Zittau und der Fame Graffiti & Skateshop Zittau. Der Kletterturm des Deutschen Alpenvereins, der Kinderbagger der OSTEG und Holzbogenschütze Sebastian Renner laden zum Mitmachen ein. Die Segelflieger können wegen eines Wettkampfs in diesem Jahr nicht teilnehmen, haben aber bei gutem Wetter einen Überflug am Nachmittag versprochen, verrät Dirk Bühler. Auf die Sammler der Weinaubrause, die wieder in drei Geschmacksrichtungen erhältlich ist, warten Etiketten mit neuen historischen Ansichten.

Das Kulturprogramm im Biergarten des Wirthauses Zur Weinau wird von Lutz Günther vom MDR moderiert und bietet viel Bekanntes. Die Veranstalter setzen am Nachmittag auf Schlager, zum Abend hin wird es dann etwas rockiger. Die einzige Sorge der Organisatoren ist derzeit die schlechte Wettervorhersage für den kommenden Montag.

zur Startseite