Mai endet mit brütender Hitze Es wird noch ein Stück wärmer als am Wochenende. Bereits am Montag könnte es aber schon die ersten Gewitter geben.

Abkühlung garantierte am Sonntag auch der Brunnen am Palaisteich. © Matthias Rietschel

Backofen Elbtal: In Dresden-Strehlen sind am Sonntagnachmittag 29,7 Grad im Schatten gemessen worden. Und es wird nicht der letzte Sommertag in diesem Monat gewesen sein: Nach einem ähnlich warmen Montag legt die Sonne am Dienstag noch einmal eine Schippe drauf: Das Thermometer könnte sogar auf 32 Grad steigen. Allerdings fließt mit einer südlichen Strömung nicht nur heiße, sondern zunehmend auch feuchte Luft nach Dresden, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Bereits ab den Mittagsstunden an diesem Montag müsse mit kräftigen Gewittern gerechnet werden, die eng begrenzt als Unwetter mit heftigem Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde verbunden seien. Auch Hagel und Sturmböen seien möglich. Auch am Dienstag besteht Gewittergefahr.

Der bislang fehlende Regen macht sich auch in der Elbe bemerkbar. Der Pegel in Dresden ist am Sonntagnachmittag auf knapp über einen Meter gesunken. Normal sind etwa 1,80 Meter. Die Schiffe der Dampfschifffahrt können bereits den Anleger in Heidenau nicht mehr ansteuern. Fahrten müssen mit Stand vom Wochenende vorerst aber nicht gestrichen werden. Ab Mittwoch deutet sich eine leichte Abkühlung an. Mit Temperaturen von 22 Grad wird es wieder ein Stück angenehmer. Regen ist aber weiterhin nicht in Sicht. (SZ/sr)

zur Startseite