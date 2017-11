Mahnwache an den Stolpersteinen In den Städten des Altkreises ist der ermordeten Juden gedacht worden. Auch in Hartha wurden Kerzen angezündet und Rosen niedergelegt.

Am Donnerstagabend wurden an der Pestalozzistraße und an der Leipziger Straße in Hartha die Stolpersteine geputzt. Eine Mahnwache erinnerte an die Pogromnacht im Jahr 1938. Schüler der Oberschule gestalteten ein kurzes Programm. © Dietmar Thomas

Vor zwei Jahren wurden vor dem Haus an der Pestalozzistraße Nummer 8 Stolpersteine für Chaja David, Regina und ihre Tochter Barel Urbach verlegt. Sie waren Juden und wurden von den Nazis umgebracht. Ein Gedenkstein ist ebenfalls vor dem Haus Nummer 2 an der Leipziger Straße zu finden. Am Donnerstagabend trafen sich Lehrer und Schüler der Oberschule, Harthaer und Pfarrerin Susanne Willig, um der ermordeten Juden zu gedenken und an die Pogromnacht im Jahr 1938 zu erinnern.

Eine Schülerin der Oberschule sang eindrucksvoll das Lied Halleluja. Begleitet wurde sie mit der Gitarre von Roland Taffel. Andreas Foth übernahm das Putzen der Stolpersteine mit Elsterglanz, die nun wieder glänzen und Alexander Gasch zündete die Kerzen an. Außerdem wurden vor beiden Häusern Rosen niedergelegt. Susanne Willig verlas die Biografien. Die Mahnwachen wurden in den fünf Städten des Altkreises Döbeln organisiert. (DA/je)

