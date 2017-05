Mahnung in Stein gemeißelt Ein Anti-Kriegs-Gedenkstein in Saupsdorf wurde saniert. Seine 75 Jahre alte Botschaft ist jetzt wieder deutlich lesbar.

Anwohner Werner Hesse, OB Mike Ruckh und Ortsvorsteher Günter Hartig (v.l.) legten am 8. Mai Blumen vor dem sanierten Gedenkstein nieder. © Dirk Zschiedrich

Das Relief eines Mannes ist aus dem Granitbrocken herausgemeißelt. Er zerbricht ein Schwert über seinem Knie, darüber die Inschrift „Nie wieder Krieg!“. Ganz oben in Saupsdorf, am Ende des Kirchbergs, ist der Findlingsstein in eine Auffahrt eingefasst. Der Saupsdorfer Otto Heymann hat ihn 1932 bearbeitet und aufgestellt – in dem Jahr, bevor Hitler an die Macht kam. Die Heymanns waren bekannte Zimmerleute. Beginnend noch während des Ersten Weltkriegs hat Otto Heymann ab 1916 gemeinsam mit seinem Bruder das kleine Zweifamilienhaus an den Berghang gebaut. Die Fassade ist bis unters Dach komplett aus Natursteinen gesetzt. Otto Heymann hatte den Ersten Weltkrieg mitgemacht. Und er war Kommunist. Als dann Anfang der 1930er-Jahre die Spannungen wieder stiegen, hat er die pazifistische Mahnung in dem Stein verewigt, erzählt Werner Hesse, der das Haus 1966 mit seiner Frau gekauft hat und seitdem den Gedenkstein in der Grundstücksmauer pflegt.

Ursprünglich sah das Motiv noch anders aus. Da zerbrach der dargestellte Mann ein Gewehr über seinem Knie. Doch das widersprach in der Nazizeit der aufflammenden Kriegspropaganda. Otto Heymann musste sein Werk abändern und machte aus dem Gewehr ein Schwert. Die Inschrift blieb bestehen.

Auf Anregung der Saupsdorfer Anwohner und des Ortschaftsrats hat die Stadt Sebnitz den verwitterten Gedenkstein jetzt von einer Steinmetzfirma herrichten lassen. Am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, legte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) mit Ortsvorsteher Günter Hartig einen Blumenstrauß an dem Stein nieder. „Die Botschaft ist zeitlos“, sagte Ruckh.

