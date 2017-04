Magnet für Lebensmüde 1 700 Menschen haben sich bisher von der Golden Gate Bridge in San Francisco gestürzt. Jetzt wird ein Fangnetz gebaut.

Die Golden Gate Bridge. © dpa

Ein junger Mann in weißem T-Shirt, dunklen Shorts und Turnschuhen steht an der Außenseite der Brüstung der Golden Gate Bridge in San Francisco, 67 Meter über dem Meer. Es ist der 11. März 2005. Kevin Berthia ist an diesem Morgen über das Brückengeländer geklettert, um sich das Leben zu nehmen. Der 22-Jährige ist verzweifelt, weil er die Krankenhausbehandlung für seine zu früh geborene Tochter in Höhe von 250 000 Dollar nicht bezahlen kann. Kevin Briggs, ein Beamter der Autobahnpolizei, bemerkt den Mann und verwickelt ihn in ein Gespräch. Anderthalb Stunden später zieht Briggs den Selbstmordkandidaten mithilfe eines Kollegen über die Brüstung in Sicherheit. Berthia ist so überwältigt, dass er seinen Vornamen in „Grateful“ – Dankbar – ändert.

Mit ihren mehr als 200 Meter hohen Pfeilern, dem eleganten Schwung ihrer Halteseile und der unvergleichlichen Lage vor den Toren San Franciscos ist die Golden Gate Bridge eines der bekanntesten Bauwerke der Welt. Zehn Millionen Besucher schauen sich die Brücke jedes Jahr an, rund 40 Millionen Fahrzeuge nutzen sie. Doch die leuchtend orange-rote Stahlkonstruktion aus dem Jahr 1937 zieht nicht nur Touristen und Autofahrer an. Die Golden Gate Bridge ist ein Magnet für Selbstmörder. An keinem anderen Ort der USA bringen sich so viele Menschen um. Durchschnittlich alle zwei Wochen springt ein Verzweifelter vom Brückengeländer aus in den Tod.

Mehr als 1700 Menschen sind seit 1937 hier in den Tod gesprungen. Allein im vergangenen Jahr waren es 39, nach 33 im Jahr davor und 46 – der bisher höchsten Opferzahl für ein Jahr – im Jahr 2014. Eine Vollsperrung der Golden Gate Brücke für Fußgänger und Radler kommt für die Menschen in der Stadt nicht infrage.

Nun aber ist Kevin „Grateful“ Berthia sicher, dass die Brücke bald ihren Ruf als tödliche Schönheit ablegen kann. Nach langer Diskussion soll die Golden Gate Bridge bis zum kommenden Jahr mit stählernen Fangnetzen von etwa drei Meter Breite an ihren beiden Seiten ausgestattet werden.

Das ist der Abschreckungseffekt, auf den die Behörden setzen. Ewa Baur, Chef-Ingenieurin der Brücke, geht davon aus, dass die mehr als 200 Millionen Dollar teure Konstruktion die Selbstmordwelle auf der Brücke stoppen wird. Sie steht jetzt vor der Aufgabe, das Netz so zu konstruieren, dass es einen Menschen auffangen und dem starken Wind an der Brücke standhalten kann. Zudem soll die weltberühmte Silhouette der Brücke so wenig wie möglich durch das insgesamt knapp 5,5 Kilometer lange Netz beeinträchtigt werden.

Der Optimismus von Baur, Berthia und anderen gründet sich auf Ergebnisse von Untersuchungen, wonach neun von zehn Überlebenden eines Suizidversuchs neuen Lebensmut fassen und es nicht noch einmal versuchen.

