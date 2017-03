Magic City zieht nach München um

Die Magische Stadt geht auf Reisen. Wie schon zu Beginn der Street-Art-Schau in der Zeitenströmung Dresden angekündigt, wird die Ausstellung nun nach München wandern und ab 13. April dort im Olympiapark zu sehen sein. Auch die übernächste Station steht schon fest: Ab 1. November tragen die internationalen Künstler ihre Mission nach Stockholm ins Magazin 9.

Wie jede Stadt soll die Magic City immer weiter wachsen. Neue Werke werden sie ergänzen, sodass künftig rund 50 Künstler ihre Arbeiten zeigen und zum Teil vor Ort erst schaffen oder vollenden.

In Dresden sei die Magic City ein voller Erfolg gewesen, lässt Sprecherin Nina Rauscher wissen: „Die Weltpremiere von Magic City ist geglückt.“ Konkrete Zahlen könne sie zwar nicht nennen. Aber inoffiziell ist von 80000 Besuchern in Dresden die Rede. In Den Ferienzeiten habe es bis zu 1200 Besucher am Tag gegeben. Das Angebot, 30 Stunden am Stück die Ausstellung besuchen zu können, haben rund 2200 Gäste in Anspruch genommen. (SZ)

zur Startseite