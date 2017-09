Gut zu wissen Maggy ist in Sicherheit Die ausgebüxte Hündin mit Vorliebe für Bockwürste ist jetzt wieder in einem Tierheim. Ihre Pirnaer Retter scheuten keine Mühe.

Maggy stromert nicht mehr in Pirna-Copitz herum, sondern ist wieder in ihrem Tierheim in Riesa. © Foto: Tierheim Riesa

Die Geschichte hat etwas von einem Krimi. Hauptfigur ist Maggy, eine ziemlich gewiefte Hündin mit einem starken Faible für Bockwürste. Die Ausreißerin hielt die Bevölkerung in Pirna-Copitz ordentlich in Atem. Auch die Polizei kam zum Einsatz. Doch jetzt die gute Nachricht: Maggy wurde eingefangen und lebt seit einigen Tagen im Tierheim in Riesa.

Der Reihe nach. Mitte August wird Maggy vom Riesaer Tierheim an eine Dame in Pirna-Copitz vermittelt. So richtig gut scheint es dem Vierbeiner im neuen Zuhause aber nicht zu gefallen. Bereits nach vier Tagen büxt Maggy aus und stromert in dem Viertel umher. Erste Meldungen über Maggy laufen in den sozialen Netzwerken, die Hündin entwickelt sich zum Medienstar. In der Nacht zum 21. August lauert eine Gruppe von freiwilligen Helfern und Tierschützern Maggy auf, um sie in der Nähe des Hauses der Besitzerin zu schnappen und zurückzugeben. Doch Maggy ist klüger und entwischt.

Vielleicht liegt es ja an den zahlreichen Leckerlis, mit denen sie mittlerweile täglich auf dem Gelände des Kaufland-Marktes in Copitz gefüttert wird. Obwohl Maggy auch schon auf der Sachsenbrücke sowie in Doberzeit gesehen wird, scheint sie eine ausgesprochene Affinität für das Kaufland zu entwickeln. Diese Liebe erstaunt wenig, bekommt Maggy dort doch nicht nur Leckerlis von den Passanten, sondern auch hin und wieder eine Bockwurst. Welche Hundeschnauze könnte da widerstehen?

Asyl im Autohaus

Doch trotz liebevoller Zuwendung: Eine Hündin für immer allein auf den Straßen von Copitz? Das sehen die Tierfreunde kritisch, die besonders an die Gefahren für einen herumstromernden Hund denken. Sie sind nicht die einzigen, die sich kümmern. Unterdessen schaltet sich die Polizei ein, die mehrfach ausrückt, um Maggy einzufangen. Ebenfalls ohne Erfolg. Deshalb bitten die Beamten über die Medien, das Tier nicht mehr zu füttern, damit die Halterin es selber anlocken kann.

Auch diese Strategie schlägt fehl. Jedoch gibt die Gruppe der freiwilligen Helfer nicht auf. Abwechselnd beobachten sie Maggy, studieren ihre Verhaltensmuster. Und siehe da: Maggy kreuzt zu festen Zeiten am Kaufland auf. Das muss genutzt werden. Am 2. September schnappt die Falle zu. Die widerspenstige Hündin wird ins nahe Renault-Autohaus gelockt, wo sie ebenfalls regelmäßig nach Futter sucht. Im Hof gibt es erst mal ein Leckerli zur Belohnung. Dann folgen weitere listige Essensangebote, die zuvor in der Werkstatt bereitgestellt wurden. Das lässt sich die knuffige Hündin nicht entgehen. Just in dem Moment, als sich Maggy in den Räumen befindet, lassen die Helfer blitzschnell das große Rolltor herunter. Maggy ist jetzt das erste Mal nach insgesamt 19 Tagen Entdeckungstouren gesichert.

Das gefährliche Herumirren und Überqueren der Straßen von Pirna hat ein Ende. Das Tier muss sich zunächst beruhigen, dann werden Maggys Besitzer informiert, die mit Hundebox, Geschirr, Leine und ziemlich erleichtert anrücken.

Jetzt wurde Maggy wieder ins Tierheim nach Riesa überstellt, um dort eine Auszeit zu bekommen, bevor sie erneut vermittelt werden kann. „Es geht ihr super“, berichtet Mitarbeiterin Jasmin Koch. Eins ist sicher: Der neue Besitzer wird Maggys Herz sofort gewinnen, wenn Bockwürste auf dem Speiseplan stehen.

