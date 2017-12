Maggy hat gute Aussichten auf Bockwürste zu Weihnachten Das Tierheim in Riesa will die Hündin jetzt vermitteln. Die Hundedame hatte im Sommer Pirna kräftig auf Trab gehalten.

Maggy machte im Sommer Copitz unsicher. Jetzt soll sie ein neues Zuhause bekommen. © Tierheim Riesa

Pirna. Für Maggy aus dem Tierheim in Riesa sieht es gut aus. Die Hündin, die im Sommer Pirna ordentlich auf Trab gehalten hatte, steht kurz vor der Vermittlung. Das teilt Uwe Brestel vom Tierheim Riesa mit. „Eine Familie hat sehr starkes Interesse an Maggy, sodass wir das Tier ausnahmsweise auch in der Adventszeit vermitteln“, sagt der Fachmann. Normalerweise gibt er die Tiere nicht so kurz vor Weihnachten heraus, da er befürchtet, die Hunde und Katzen sind lediglich ein Weihnachtsgeschenk für den Heiligen Abend und werden kurze Zeit danach wieder ins Tierheim zurückgebracht. „Aber bei den Interessenten für Maggy liegt der Fall anders“, betont der Tierheimchef.

Maggy ist in Pirna keine Unbekannte. Mitte August wurde sie von dem Riesaer Tierheim an eine Familie aus Copitz vermittelt. So richtig gut schien es ihr im neuen Zuhause aber nicht gefallen zu haben. Bereits nach vier Tagen büxte Maggy aus und stromerte im Viertel umher. Erste Meldungen liefen in den sozialen Netzwerken, die Hündin entwickelte sich zum Medienstar. In der Nacht zum 21. August lauerte eine Gruppe von freiwilligen Helfern und Tierschützern Maggy auf, um sie zu schnappen und der Besitzerin zurückzugeben. Doch Maggy entwischte.

Mit der Zeit entwickelte sie eine Affinität für das Kaufland in Copitz. Dort bekam sie nicht nur Leckerlis von Passanten, sondern auch hin und wieder eine Bockwurst.

Unterdessen schaltete sich die Polizei ein, die mehrfach ausrückte, um Maggy einzufangen. Ebenfalls ohne Erfolg. Deshalb baten die Beamten über die Medien, das Tier nicht mehr zu füttern, damit die Halterin es selber anlocken kann.

Auch diese Strategie schlug fehl. Die Gruppe der freiwilligen Helfer gab jedoch nicht auf. Abwechselnd beobachteten sie Maggy, studierten ihre Verhaltensmuster. Und siehe da: Maggy kreuzte zu festen Zeiten am Kaufland auf.

Am 2. September schnappte dann die Falle zu. Die widerspenstige Hündin wurde ins nahe Renault-Autohaus gelockt, wo sie ebenfalls regelmäßig nach Futter suchte. Nachdem das Rolltor heruntergelassen war, konnte Maggy nicht mehr entwischen. Ihre 19-tägige Entdeckertour war damit beendet. Maggy wurde wieder ins Tierheim nach Riesa gebracht.

Eins ist sicher: Die neuen Besitzer werden Maggys Herz sofort gewinnen, wenn Bockwürste auf dem Speiseplan stehen. Und das nicht nur zu Weihnachten.

