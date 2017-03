Magerkost und viel Dramatik SV Zeißig bleibt souverän vorn. DJK Ralbitz/Horka gewinnt in Rammenau. Pulsnitz unterliegt in Königswartha nur knapp.

Bei der Partie zwischen dem DJK Blau-Weiß Wittichenau und den Gästen vom SV Post Germania Bautzen gab es am Sonnabend nur zwei Tore zu sehen. Unser Foto zeigt einen Zweikampf zwischen dem Wittichenauer Steve Bergmann (rechts) und Ronny Zetsch. Links verfolgt Cornelius Tittel die Aktion und lauert auf den Ball. © Werner Müller

So eine Partie wie am Sonnabend im Hoyerswerdaer Jahn-Stadion gibt es auch nicht alle Tage. Am Ende triumphieren die Gastgeber vom HFC vor 70 Zuschauern mit 5:3 über die SG Motor Cunewalde. Allerdings standen die Hausherren 20 Minuten vor Schluss schon vor einer Heimniederlage. Denn Motor hatte durch drei Tore innerhalb von fünf Minuten aus einem 0:2-Rückstand eine 3:2-Führung gemacht. Tommy Hempel (66.) und zweimal Oskar Striegler (67./71.) hatten Cunewalde auf Kurs Auswärtssieg gebracht. Dabei hatte Hoyerswerda zur Pause durch zwei Tore von Toni Schönach (11./33.) komfortabel vorn gelegen.

Rote Karte kurz vor dem Abpfiff

Erst fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang dem HFC der 3:3-Ausgleich durch Christopher Heinze, der in der Schlussminute per Elfmeter noch das 4:3 nachlegte. Doch auch dabei blieb es nicht, denn Kevin Kratschmer traf in der Nachspielzeit noch zum 5:3 (90+3). Cunewalde stand allerdings ab der 87. Minute nach einer Roten Karte mit einem Mann weniger auf dem Kunstrasenplatz. Die Hoyerswerdaer bleiben mit diesem Heimsieg mit 25 Punkten im Mittelfeld, mussten aber in der laufenden Saison auch einen Sechs-Punkte-Abzug des Westlausitzer Fußballverbandes verkraften. Cunewalde hat als Tabellensiebenter daher drei Zähler mehr auf dem Konto.

Obwohl beim HFC versucht wurde, das Schiedsrichtersoll zu erreichen, gelang das vorläufig noch nicht. Aber: „Wir sind optimistisch, dass wir in Zukunft alle geforderten Normen erfüllen und sogar übererfüllen werden“, heißt auf der HFC-Homepage. Bisher ist nur einer der neuen Hoyerswerdaer Schiedsrichter bereits zugelassen. „Drei weitere gehen in die Nachprüfung. Dazu kommen die zwei bereits aktiven Schiedsrichter, die zur Hinrunde die geforderte Norm nicht erfüllt hatten.“

Der souveräne Spitzenreiter SV Zeißig quälte sich am Sonnabend im nach hinten verlegten Topspiel vor nur 35 Fans im Hoyerswerdaer Jahn-Stadion zu einem 2:0-Erfolg über den SV Gnaschwitz-Doberschau. Diese Partie begann erst um 17 Uhr. Und erst in der 85. Minute fiel der erste Treffer durch Denny Görner. Torjäger Rostam Geso machte in der Nachspielzeit (90+2) den Sack zu und erhöhte sein Trefferkonto als drittbester Stürmer auf 20 Tore.

Einmal mehr hat Peter Domaschke vom DJK Sokol Ralbitz/Horka getroffen. Er steuerte ebenfalls ein Tor zum 3:1-Auswärtserfolg seiner Mannschaft in Rammenau bei. Vor 75 Zuschauern lagen die Edelweiß-Kicker zur Pause nach einem Treffer von Patrick Herrmann (41.) noch mit 1:0 vorn. Doch gleich nach dem Seitenwechsel gelang Sebastian Bensch der Ausgleich (46.), bevor Domaschke (48.) und Denny Gloxyn (90.) den Gästen noch alle drei Punkte sicherten.

An der Spitze der Torjägerliste steht immer noch Franz Rösner vom LSV Bergen mit 25 Treffern. Seinem Team gelang ein 1:1 beim abstiegsbedrohten SV Grün-Weiß Hochkirch. Rösner traf diesmal zwar nicht, dafür aber Tobias Passeck – nach einem Freistoß von Stefan Koark – zum 1:0 für Bergen (72.). Den Hausherren kam ein Blackout der Bergener Abwehr zugute. Sie erhielten einen Foulelfmeter, den Mathias Lange zum 1:1-Endstand verwandelte.

Im nächsten Punktspiel am 9. April erwartet Bergen dann den Spitzenreiter Zeißig. Die ebenfalls vom Abstieg bedrohten Pulsnitzer mussten am Sonnabend beim Zeißig-Verfolger Königswarthaer SV antreten. Das Schlusslicht der Tabelle hielt sich wacker, verlor aber am Ende doch mit 1:2. Max Prochnow hatte den KSV schon in der neunten Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Dann mussten die 35 Zuschauer ganze 64 Minuten auf das nächste Tor warten. Das gelang Ron Schuster in der 73. Spielminute. Der Pulsnitzer Anschlusstreffer durch Rico Steglich in der 89. Minute kam zu spät. Damit bleibt der TSV in der Tabelle mit nur elf Punkten abgeschlagen hinten. Königswartha als bester Verfolger des Spitzenreiters hat 43 Zähler auf dem Konto und damit acht weniger als Zeißig.

Drei Punktspiele am Wochenende

Das Mittelfeld-Duell zwischen dem DJK Blau-Weiß Wittichenau und dem SV Post Germania Bautzen endete 1:1-Unentschieden. DJK ging durch Norbert Kubaink (7.) früh in Führung. Eine Viertelstunde später traf Tobias Holz zum Ausgleich. Damit war das Toreschießen in Wittichenau bereits beendet. Am kommenden Wochenende finden in der Kreisoberliga nur drei verlegte Spiele statt. Auftakt ist schon am Freitag um 19 Uhr in Pulsnitz, wo Großröhrsdorf zu Gast ist. Am Sonnabend um 15 Uhr erwartet Gnaschwitz-Doberschau den Königswarthaer SV und Hochkirch den SV Post Germania Bautzen.

Denn es stehen auch vier Kreispokal-Partien auf dem Programm. Am Sonnabend zunächst das Viertelfinale zwischen dem Hoyerswerdaer FC und Edelweiß Rammenau. Am Sonntag folgen die Viertelfinals zwischen Ralbitz/Horka und Zeißig sowie dem Kreisligisten Deutschbaselitz und Königswartha. Dazu kommt das nachzuholende Achtelfinale zwischen Gnaschwitz-Doberschau II und der SG Großnaundorf. Der Sieger muss dann im Viertelfinale gegen die zweite Mannschaft des TSV Wachau antreten. Ein Termin für diese Partie steht noch nicht fest.

