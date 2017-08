Magdeburg im Sieges-Rausch Der 1. FC Magdeburg eilt weiter von Sieg zu Sieg und ist nun schon Dritter. Am Tabellenende stehen mit Halle, Erfurt und Zwickau gleich drei noch sieglose mitteldeutsche Teams.

Es war kein berauschender Drittliga-Spieltag für die Teams aus dem bereich des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes. Lediglich der 1. FC Magdeburg und der FC Hansa Rostock gewannen ihre Partien und mischen deshalb im ersten Tabellendrittel mit. Für Zwickau und Jena gab es bittere Pleiten.

SC Preußen Münster - 1. FC Magdeburg 0:1

Nach dem Pokalerfolg über den FC Augsburg hat sich der 1. FC Magdeburg auch in der Liga weiter schadlos gehalten und ist nun bereits Tabellendritter. Beim 1:0 bei Preußen Münster lieferten die Schützlinge von Trainer Jens Härtel aber eine eher schwache Leistung. „Am Ende waren wir der glückliche Gewinner“, analysierte der Coach, nachdem sein Team sich hauptsächlich auf Konter verlegt hatte. Aber auch in der Dekcung offenbarte der 1. FCM Schwächen. „Wir haben uns schon schwer getan, gerade hinten in der Dreierkette. Daher haben wir im Spiel auf Viererkette umgestellt“, meinte Härtel. Sein Kollege Benno Möhlmann sah dennoch den Sieg der Gäste als verdient an. „Magdeburg hat es insgesamt besser gemacht und das muss man akzeptieren.“

FC Rot-Weiß Erfurt - SC Paderborn 0:1

Steffen Baumgart fühlte sich nach dem 1:0-Sieg seines SC Paderborn beim FC Rot-Weiß Erfurt sichtlich unwohl. „Es fällt mir schwer, sich zu freuen, weil ich weiß, dass die Schiedsrichterentscheidungen zu unseren Gunsten getroffen wurden. Beim ersten Tor war der Ball zuvor klar im Aus und über ein bis zwei Elfmeter hätten wir uns nicht beschweren können“, sagte der Trainer des noch unbezwungenen Tabellenzweiten. Die Erfurter wussten nicht, was sie sagen sollen. „Die ganze Mannschaft sitzt in der Kabine und ist am Boden zerstört“, berichtete Trainer Stefan Krämer. Die couragierte Leistung der Gastgeber war zum größten Teil von Schiedsrichter Markus Wollweber (Mönchengladbach), der sein erstes Drittliga-Spiel leitete, zunichte gemacht worden. „Wenn er sich das Spiel vielleicht heute Abend noch einmal anschaut, muss er, so glaube ich, sich in Grund und Boden schämen“, sagte Krämer auch angesichts der Roten Karte für seinen Kapitän Jens Möckel.

Hallescher FC - SpVgg Unterhaching 1:2

Fünf Partien ohne Sieg - beim Halleschen FC wird die Luft nach dem 1:2 gegen Aufsteiger spVgg Unterhaching langsam dünn. „Wir gehen schweren Zeiten entgegen“, sagte Schmitt, der zugab, dass entscheidende Rädchen in seiner neuformierten Mannschaft nicht ineinander greifen. In der ersten Hälfte der Partie habe es sich stark ausgewirkt, dass Kapitän Royal-Dominique Fennell verletzt vom Platz musste. Dadurch sei das Spiel seines Teams fahrig geworden. Dennoch zeigte sich Schmitt zuversichtlich: „Nach so einem Tal wird es auch wieder Höhen geben.“

Chemnitzer FC - VfL Osnabrück 0:0

Der Chemnitzer FC hatte es seinem Torhüter Kevin Kunz zu verdanken, dass man beim 0:0 gegen den VfL Osnabrück wenigstens einen Punkt gab. Der Keeper rettete mit mehreren starken Paraden bei Großchancen der Gäste. „Spielerisch war das nicht sonderlich gut von uns. Wir müssen uns jetzt schütteln“, sagte Kunz. Stürmer Daniel Frahn sah positive Ansätze. Besonders das Defensivverhalten habe sich im Vergleich zu den ersten saisonspielen stark verbessert. „Jetzt müssen wir auch noch das Spiel nach vorn entwickeln. Da passen die Laufwege noch nicht“, analysierte Frahn.

SV Meppen - FSV Zwickau 4:0

Der FSV Zwickau kommt in der neuen Saison einfach nicht in die Gänge. Ein Handelfmeter bereits nach drei Minuten brachte die Sachsen völlig aus dem Tritt und führte schließlich zum klaren 0:4. damit wartet das Team von Trainer Torsten Ziegner weiter auf den ersten Sieg. „Unser Matchplan ist überhaupt nicht aufgegangen. Wir müssen uns nun aufrappeln und uns Gedanken machen, wie wir die Kurve bekommen. Das können wir nur gemeinsam schaffen. Wir brauchen ein Aha-Erlebnis - das müssen wir uns erarbeiten“, sagte Ziegner.

Würzburger Kickers - FC Hansa Rostock 0:3

Mit dem dritten Auswärtssieg der Saison hat sich der FC Hansa Rostock auf Platz sechs katapultiert. Beim 3:0 in Würzburg präsentierten sich die Schützlinge von Trainer Pavel Dotchev eiskalt im Verwerten der Chancen. Die Gastgeber waren zwar die klar bessere Mannschaft, mussten aber dennoch überraschend den frühen Rückstand hinnehmen und verloren dann Björn Jopek mit einer Roten karte (27.). Das spielte den Rostockern in die Karten, die nun auf Konter warteten und diese durch Soufian Benyamina auch nutzten.

Sportfreunde Lotte - FC Carl Zeiss Jena 4:0

Eine halbe Stunde lang konnten die ohne den im Abschlusstraining verletzten Timmy Thiele angetretenen Jenaer auf den zweiten Auswärtssieg hoffen. Doch ein Doppelschlag der Sportfreunde verhinderte das. Das Ergebnis fiel deutlich zu hoch aus, denn der bisherige Tabellenletzte war lange nicht so klar überlegen. Jena nutzte in einem lange ausgeglichenen Spiel im Gegensatz zu den sehr effizient agierenden Gastgebern seine Chancen nicht. (dpa)

