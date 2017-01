Magdalena eröffnet das neue Baby-Jahr Das erste Neugeborene 2017 im Klinikum Oberlausitzer Bergland ist eine Mittelherwigsdorferin. Die Eltern erlebten Silvester einmal ganz anders.

Magdalena Eifler ist das erste Baby, das 2017 im Klinikum Oberlausitzer Bergland in Zittau geboren wurde. Vater Matthias Eifler (links) unterstützte seine Frau Maria bei der Geburt am Neujahrsmorgen. © Rafael Sampedro/www.foto-sampedro.de

Zittau/Mittelherwigsdorf. Magdalena hat so winzige Hände. Zärtlich betrachten Maria und Matthias Eifler ihre kleine Tochter. Das Jahr hat für die 26-jährige Mittelherwigsdorferin und ihren 31-jährigen Mann ganz besonders schön begonnen. Um 7.42 Uhr kam Magdalena im Klinikum Oberlausitzer Bergland in Zittau zur Welt. Gesund und munter, 55 Zentimeter lang und 4004 Gramm schwer.

Dass ihre Tochter sich bald auf den Weg machen würde, war den jungen Eltern klar: „Wir haben mit unserem Sonnenschein schon vor drei Tagen gerechnet, doch sie hat sich noch etwas geputzt“, sagt Maria Eifler und lacht. So ist es nun für die drei ein etwas anderer Jahreswechsel geworden. Die Wehen setzten bei der jungen Frau, die das erste Mal entbunden hat, bereits am Nachmittag des Silvestertages ein. Den Abend verbrachte das Ehepaar, das erst seit vergangenem Oktober verheiratet ist, demnach auch nur zu zweit und eher ruhig. In den frühen Morgenstunden machten sich Eiflers dann auf den Weg in die Klinik nach Zittau: „Dann ging alles sehr schnell. Ich war sehr froh, dass mein Mann bei der Geburt dabei war und mich so gut unterstützt hat“, berichtet die frisch gebackene Mama. Da die Geburt ohne Komplikationen verlief, werden die beiden Damen der Familie wahrscheinlich am Mittwoch nach Hause gehen können.

Eiflers leben in Mittelherwigsdorf, wo dem Heimatort von Mutter Maria. Gelebt hat sie in den vergangenen Jahren allerdings in Berlin. „Für unsere Kleine und die Familie sind wir zurück nach Ostsachsen gekommen“, erzählt Frau Eifler, die mit dem Baby erst einmal ein Jahr vom Beruf pausieren wird.

Für das Klinikum Oberlausitzer Bergland war Magdalena das einzige Neujahrsbaby, bestätigte Klinik-Sprecherin Stefanie Brückner. „Wir hatten allerdings am Silvestertag in Ebersbach noch eine Entbindung“, ergänzt sie. Entbindungen am Neujahrstag gab es auch am Görlitzer Klinikum: Der kleine Görlitzer Tamme Andreas Paul kam bereits um 4:32 Uhr am Neujahrsmorgen zur Welt. Bis zum Vormittag wurde dann noch ein weiteres Baby in der Kreisstadt geboren.

zur Startseite