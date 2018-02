Mafago wird teure Kulturfabrik Mindestens eine halbe Million Euro kostet die Sanierung. Auf die Befürworter wartet noch viel Überzeugungsarbeit.

Das die alte Fabrikhalle in Bad Gottleuba erhalten werden soll, ist schon beschlossen. Die Frage ist was mit ihr passieren soll.. © Archiv/SZ

Bad Gottleuba. Die ehemalige Maschinenfabrik in Bad Gottleuba ist ein Symbol für die unterschiedlichen Meinungen im Stadtrat. Dass sie noch steht, ist ein Sieg derer, die mehr als eine Ruine in ihr sehen. Allen voran Architekt und Kulturvereins-Vorsitzender Robert Kühn (CDU). Er sieht in der Mafago die künftige Kulturfabrik für den Doppelkurort. Dafür kämpft er.

Am Donnerstag nun wurde im Stadtrat die geforderte Machbarkeitsstudie vorgestellt. Das beauftragte Büro sieht nicht viel Gutes am Zustand des Gebäudes. Ein einsturzgefährdetes Dach, Wasserschäden, Schimmel, nicht mehr verwendbare Fenster und Türen, defekte Technik. Es wurde viel hin- und hergerechnet, Baupreissteigerungen addiert und Eigenleistungen subtrahiert. Am Ende kam rund eine halbe Million Euro fürs Herrichten der Gebäudehülle heraus – ohne Ausstattung wie Küche und Technik und ohne die Gestaltung der Außenbereiche. In welchem Maße Fördermittel fließen können, ist dabei noch unberücksichtigt. Auf jeden Fall kommt, trotz Eigenleistungen und -mittel des Vereins, viel auf die Stadt zu. Der Stadtrat wird sich in den Sitzungen im März und April weiter mit der Konkretisierung befassen.

Projekt Interessierten vorstellen

Obwohl die prinzipielle Entscheidung zum Erhalt des ehemaligen Fabrikgebäudes längst gefallen ist, gibt es immer wieder Diskussionen. Diesmal war es Lothar Seifert (Linke), der erneut Sinn und Zweck infrage stellte. Gegen die halbe Million, aus der am Ende sicher 800 000 Euro würden, setzte er neun andere Kulturobjekte im Kurort. Darunter das nicht ausgelastete Bürgerhaus, in dem ein bisschen gekegelt werde und der Stadtrat tagt. Die Feuerwehr in Oelsen habe immer noch keine Toiletten, während der Stadtrat über die zehnte Kulturstätte rede. Will man das wirklich?, fragt Lothar Seifert.

Ihm sei das alles zu negativ gedacht, sagt Kulturvereins-Chef Robert Kühn gegenüber der SZ. Er spüre, dass die Leute zu wenig informiert sind. Kühn hat Seifert und ein Ehepaar eingeladen, um ihnen das Projekt Kulturfabrik vorzustellen. Das soll auch anderen ermöglicht werden, denn das Interesse der Leute sei groß, sagt Kühn. Nicht zuletzt verbinden viele Einwohner auch Erinnerungen mit dem Objekt.

Derzeit vermittelt die Mafago wirklich einen traurigen Eindruck. Der Planer warnt sogar vor dem Betreten einiger Flächen. Man braucht viel Fantasie, sich Kühns Visionen vorzustellen. Er will deshalb möglichst einfach, aber zügig beginnen, um die Einwohner des gesamten Doppelkurortes zu überzeugen. Der Nächste soll nun erst einmal Lothar Seifert sein.

