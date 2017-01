Mäuse übergeben Das Startkapital für ein neues Innenstadt-Projekt steht. Die Besucher müssen es jetzt nur noch annehmen.

Bürgermeister Uwe Steglich (Mitte) nimmt den Scheck gern von Thomas Ott, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der IHK Dresden und Diana Graage, der Geschäftsstellenleiterin der Volksbank Pirna, entgegen. © Daniel Schäfer

In Stolpen heißt es ab sofort nicht „Frag doch mal die Maus“, sondern „Finde die Maus“. Mit diesem Projekt hatte sich die Stadt Ende 2016 beim City-Wettbewerb „Ab in die Mitte“ beworben und einen Anerkennungspreis erhalten. Der Preis ist mit 6 000 Euro dotiert. Der Scheck wurde jetzt von den Unterstützern der Initiative, der Industrie- und Handelkammer Dresden sowie der Volksbank Pirna, an die Stadt übergeben. Damit kann auch das Projekt in Stolpen starten.

In einer ersten Phase sollen jetzt an verschiedenen interessanten lokalen Punkten lustige Mäuse platziert werden, so an Geschäften oder geschichtlich wichtigen Gebäuden. Die Maus erzählt etwas über das Haus oder das Ereignis, das dort stattgefunden hat. Insgesamt 60 solcher Stationen soll es im Stadtgebiet geben. Der Titel des Projektes lautet: „Findet mit Geist & Maus Stolpener Geschichten heraus!“ Dafür gibt es ein Faltblatt, eine Smartphone-App sowie GPS-Daten wie beim Geocaching. Außerdem werden Kurzversionen des Spiels auf Flyer gedruckt und mit weiteren Informationsmaterialien auf der Burg Stolpen, an den Hauptparkplätzen und in der Touristinformation zur Verfügung gestellt.

Insgesamt soll es an die 60 Spiel-Stationen in der Innenstadt geben. Dort sind die Mäuse zu finden. Sie erzählen eine Geschichte über das jeweilige Haus oder preisen auch regionale Produkte wie Basaltschmuck, Basaltseife oder Basaltbier an und sollen die Besucher zum Kauf animieren. Darüber hinaus werden die Besucher spielerisch an historisch wichtige Punkte geführt, wie an das ehemalige Amtsgericht, wo Napoleon nächtigte.

Offizieller Auftakt für das Spiel ist am 5. April. Auch diese Veranstaltung wird bereits vorbereitet und soll vor allem Kinder zum Mitmachen anregen und somit natürlich auch die Eltern. In Phase zwei soll im Frühjahr 2018 ein Lehrpfad um Stolpen folgen. Großes Ziel des Projektes ist es, von den vielen Tausend Besuchern der Burg Stolpen auch einige Tausend in die Innenstadt zu holen.

