Mäuse müssen abspecken

In Stolpen sind die Mäuse los und bald werden es noch mehr sein. Insgesamt 19 Hauseigentümer in der Innenstadt haben sich bereit erklärt, bei sich Mäuse aufzunehmen. Keine echten, sondern schmiedeeiserne, entstanden unter den Händen von Schmiedemeister Detlef Wächtler.

Diese Mäuse erhalten lustige Namen und erzählen eine Geschichte, die genau zu diesem Haus passt und eben auch die Geschichte und Gegenwart von Stolpen näher erklärt. Das ist Inhalt des neuen Innenstadtspiels „Findet mit Geist & Maus Stolpener Geschichten heraus“ mit welchem die Burgstadt punkten und Besucher ins Zentrum holen will. Citymanagerin Simone Schöne bekam dafür in den letzten Monaten einige Unterstützung auch von Einwohnern, um das Projekt weiter voran zu bringen. „Mir ist das Ganze richtig ans Herz gewachsen. Und vor allem die Eröffnungsveranstaltung hat doch gezeigt, dass das Interesse da ist“, sagt sie. Und sie freue sich, dass sich auch die 19 Einwohner bereiterklärt haben, ihre Häuser mit den Mäusen für das Spiel zu versehen. Deshalb fällt es ihr auch schwer, das Projekt jetzt etwas abspecken zu müssen.

Das hat finanzielle Gründe. Derzeit stehen Ausgaben in Höhe von 13 588 Euro zu Buche. Das ist aber nur der Anfang. Für die erste Etappe können etwa 6 700 Euro als Fördermittel genutzt werden. Der Rest ist Eigenkapital der Stadt. Geld kommt auch aus dem Verfügungsfonds. Den konnte sich Stolpen anlegen, weil die Stadt in das sachsenweite Förderprogramm für Stadt- und Ortsteilzentren aufgenommen wurde. In diesem Fonds zahlen die Stadt, der Freistaat und Bürger sowie Unternehmen und Vereine ein.

Das Geld wird für verschiedene Veranstaltungen in Stolpen genutzt. Deshalb kann der Verfügungsfonds auch nicht komplett für das Mäuseprojekt verwendet werden. „Daraus werden auch solche Projekte, wie Stolpen liest oder Oster- und Weihnachtsaktionen bezuschusst“, sagt Simone Schöne. Sie sei aber weiterhin auf der Suche nach Sponsoren und Förderquellen, um das Projekt komplett finanzieren zu können. Das wird sicherlich nicht einfach. Insgesamt 70 000 Euro sind für das Mäusespiel veranschlagt inklusive Präsentation und Einbeziehung der digitalen Medien wie die App sowie auch die Einbeziehung des Rundweges. Alles werde nicht sofort umzusetzen sein. Davon gehe man schon jetzt aus. Man müsse überlegen, was machbar sei, so die City-Managerin. In den letzten Wochen hat sie gerechnet und gerechnet, Angebote eingeholt und geprüft. Letztlich ist sie zu dem Schluss gekommen, dass die Gestaltung der Webseite wie auch der Facebook-Auftritt und das digitale Spiel erst einmal auf Eis gelegt werden müssen. Außerdem überlege man derzeit, das Spiel digital nicht in englischer, tschechischer und polnischer Sprache anzubieten, sondern nur in Deutsch und Englisch. Die Übersetzung sei nicht das Problem, aber die Digitalisierung sei sehr aufwendig. Dennoch sei das Projekt auf einem guten Weg, sodass in den nächsten Wochen auch das Faltblatt herausgegeben werden könne, sagt die City-Managerin. Dann seien auch alle Mausgeschichten zum Spiel fertig und die Suche könne beginnen.

