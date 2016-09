Mättig-Stipendium geht nach Prag Die Auszeichnung wird Sonntag an einen Historiker verliehen – erstmals wieder in Bautzen.

Ein Historiker aus Prag erhält in diesem Jahr das Mättig-Stipendium. © dpa

Das Mättig-Stipendium geht in diesem Jahr an den Prager Historiker Petr Hrachovec. Der Absolvent der Karlsuniversität erhält die einmalige Unterstützung von 1 200 Euro für die Publikation seiner Doktorarbeit. In seiner Promotion untersuchte der Tscheche „Die Zittauer und ihre Kirchen“. Dabei betrachte er einen Zeitraum von 300 Jahren und erschloss bislang weitgehend unbekannte Quellen, heißt es in der Begründung der Jury. Damit habe der Wissenschaftler ein Fundament für die weitere Erforschung der Zittauer Stadtgeschichte geschaffen.

Das Stipendium wird von der Dr.-Gregorius-Mättig-Stiftung verliehen, deren Tradition mehr bis in 17. Jahrhundert zurückreicht. 2007 wurde sie wieder ins Leben gerufen. Schwerpunkt der Stiftungsarbeit ist die Förderung junger Wissenschaftler. (szo)

Verleihung des Mättig-Stipendiums am Sonntag, dem 25. September, Dom St. Petri Bautzen im Abschluss an den Festgottesdienst um 10.30 Uhr

