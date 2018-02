Mäßiger Auftritt bringt zwei Punkte Der Radeberger SV bleibt nach dem Sieg im Nachholespiel gegen die Sportfreunde Dresden auf Platz zwei der Tabelle.

Handball-Verbandsliga Männer. Zum Nachholspiel des 15. Spieltages empfingen die Radeberger Handballer die Sportfreunde 01 aus Dresden. Das Spiel sollte – nach den letzten Misserfolgen mit nur zwei Punkten aus fünf Partien – als Stimmungsaufheller dienen. Doch nach dem 26:19 (11:9)-Sieg konnte Trainer Matthias Gnädig seinem Team nur einen teilweisen Erfolg attestieren: „Unter dem Strich die schlechteste Saisonleistung, wobei wir uns bei unserem Heimpublikum für die Menge der Fehler nur entschuldigen können. In den kommenden Spielen fordere ich mehr von allen!“

Denn am nächsten Sonntag ist wieder Sachsenpokalzeit, und Radeberg ist erstmals in der Vereinsgeschichte unter den letzten acht Teams in diesem Wettbewerb. Beim Ligakrösus der Verbandsliga West, dem SG LVB Leipzig, hat der RSV nichts zu verlieren und sollte befreit aufspielen. Anwurf in der Sporthalle des Thomas-Gymnasiums Leipzig-Süd (Telemannstraße) ist dann um 13.30 Uhr.

Schwacher Start gegen Dresden

Der Tabellenletzte aus Dresden ging am Sonnabend in Radeberg sogar nach fünf Minuten mit 3:1 in Führung. Gegen die ersatzgeschwächten Gäste übernahmen die Hausherren erst nach dem 4:4-Ausgleich die Kontrolle im Spiel. Aufgrund von vielen Fehlern auf beiden Seiten war es ein Spiel auf schwachem Niveau. Auch in der zweiten Halbzeit zeigten die favorisierten Gastgeber nur selten ihr wahres Können, bauten aber trotz der mäßigen Leistung die Führung aus (17:12/39.). David Ziegenbalg vom RSV meinte nach dem Sieg: „Vor allem offensiv war es ein dem Tabellenstand unwürdiger Auftritt. Nichtsdestotrotz haben wir zwei Punkte geholt und das zählt, um den Silberrang weiter zu festigen.“ (psg)

Radeberg spielte mit: Schmidt, Rathmann, Richter (3), Sieberth (3), Schulz (3), Gerstenhauer (8/7), Ziegenbalg (1), Freudenberg, Klinkert (1), Fährmann (2), Stein (1), Kempe (1), Holtz (1) und Rudow (2).

