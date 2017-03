Märzenbecher werden zur Knöllchenfalle Wer das Naturschauspiel im Polenztal anfährt, der hat schnell einen unerwünschten Zettel hinter dem Scheibenwischer.

Eine gute Einnahmequelle für die Stadt Hohnstein ist der Landweg in Cunnersdorf. Doch sind wirklich so viele Kraftfahrer so dreist oder ist die Beschilderung doch verwirrend? © Albert Jäger

Wer in den letzten Tagen zum Märzenbecher gucken im Polenztal war und sein Auto am Landweg in Cunnersdorf abgestellt hatte, dem drohte Ungemach. So wie Albert Jäger aus Pirna. Als er nach einer Runde wieder am Auto war, steckte hinter dem Scheibenwischer ein Knöllchen. 15 Euro soll der Rentner bezahlen. „Die Beschilderung ist dort so verwirrend, dass kein Kraftfahrer mehr durchsieht“, sagt er. Er habe angenommen, dass eben jenes Schild (siehe Foto) es ermögliche, dort zu parken. Das Parkverbotsschild einige Meter vor der Gabelung von Bockmühlenstraße und Landweg habe er zwar gesehen. Mit der dann folgenden Beschilderung habe er es für aufgehoben gehalten.

Für Hohnsteins Ordnungsamtsleiter Heiko Döring ist die Beschilderung eindeutig. „Wir sind dazu gezwungen, für den Landweg ein Parkverbot festzulegen, da die Straße viel zu schmal ist und Begegnungsverkehr und Parken dort einfach nicht möglich sind“, sagt er. Deshalb empfehle die Stadt den Parkplatz oberhalb des Landwegs. Auf diesen weise man mit eben jenem Verkehrszeichen hin. Dazu kommt, dass ein weiteres Schild aus Richtung Heeselicht auf den Parkplatz am Landweg verweist. Das hatte auch Albert Jäger gesehen. „Das Schild ist beweglich und es kann jeder hingestellt haben“, sagt er.

Dazu kommt, dass noch im letzten Jahr beidseitig Landweges geparkt wurde. Knöllchen gab es keine. Ist allerdings kein Wunder. Da hatte die Stadt Hohnstein noch keinen Vollzugsbeamten. Diesen gibt es nun. Deshalb sollen alle Wiesenbesucher die Beschilderung genau beachten und nur dort parken, wo es erlaubt ist. Für Albert Jäger ist das Ganze nicht erledigt. „Der Wiesen-Parkplatz ist wegen des steilen Weges, den man zu Fuß gehen muss, für ältere Leute nicht zumutbar“, sagt er. Seiner Meinung nach sollten auch einige Parkflächen im Tal nutzbar sein. Die gibt es. Doch die müssen die Kraftfahrer als Be- und Entladezone frei halten, steht dort auf einem weiteren Schild.

zur Startseite