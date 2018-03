Märkte mit ganz persönlichem Charakter

Franziska Caspar ist Vorsitzende des Fördervereins des Sonderpädagogischen Förderzentrums. Foto: Silke Richter

Schulleiterin Bärbel Henke betreute unter anderem den Kuchenstand, der von Eltern und anderen fleißigen Bäckern gut bestückt wurde. Auch der Erlös aus dem Kuchenverkauf kommt den Schülern zugute. Foto: Silke Richter

Zweimal im Jahr finden im Sonderpädagogischen Förderzentrum „Dr.-Friedrich-Wolf“ Flohmärkte für Baby- und Kindersachen statt. Am Samstag war es wieder so weit. Der Erlös kommt den Schülern zugute. Franziska Caspar ist Vorsitzende des Schulfördervereins, der die Märkte organisiert.

Frau Caspar, bis vor einigen Wochen flossen Erlöse aus Aktionen wie den Flohmärkten größtenteils in die Umgestaltung des Schulhofes, die nun vorerst abgeschlossen ist.

Ja, das stimmt. Über viele Jahre haben der frühere Vorstand unter dem Vorsitz von Elke Kutschik und wir als Förderverein für unseren nun fertiggestellten Schulhof gesammelt und gemeinsam mit vielen Sponsoren rund 11 000 Euro für die Ausgestaltung der Spiel- und Therapielandschaft beisteuern können. Wir sind so stolz und erleichtert, dass alles so reibungslos in den vergangenen Sommerferien umgesetzt wurde. Die Schüler sind glücklich – und damit sind wir es umso mehr.

Kommt der Erlös des jüngsten Flohmarktes wieder den Schülern zugute?

Ja. Unsere Vereinshöhepunkte finanzieren überwiegend die Schulprojekte und Veranstaltungen im Jahresverlauf, wie den Fasching, Piraten- oder Sommerfeste. Außerdem werden Schülertransporte oder Schullandheimaufenthalte finanziell unterstützt. Die vom Förderverein durchgeführte Ferienfreizeit bringt jeden Sommer bis zu 30 Schüler an unterschiedliche Orte in ganz Deutschland. Das Team sammelt bereits jetzt kräftig dafür. Vor drei Jahren entstand zudem im Förderzentrum eine kleine Laufgruppe, die wöchentlich trainiert, um zweimal im Jahr an großen Sportveranstaltungen teilzunehmen. Den ersten Flohmarkt führte der Förderverein 2012 durch, und wir freuen uns Jahr für Jahr über unsere Gäste, die bei uns Kaffee trinken, an der Tombola teilnehmen, mit uns ins Gespräch kommen und unserem Markt damit einen ganz persönlichen Charakter geben.

Der Flohmarkt am Samstag trug den besonderen Namen „Friedo“. Was hat es damit auf sich?

Vor einigen Jahren hatten wir die Idee, dem Förderverein ein Maskottchen zu geben. Die Schule hatte bereits die süße „Auguste“ als Maskottchen, und wir fanden die Idee so toll! Ein Maskottchen bildet ein unverwechselbares Merkmal eines Vereins, und wir ließen die Schüler in einer großen Umfrage abstimmen, wie es heißen sollte. Am Ende wurde es „Friedo Fröhlich“! Dieser ziert nun unseren Briefkopf, jedes Plakat und außenwirksame Dokumente.

Und es waren wieder viele Händler da…

… oh ja. Die große Resonanz freut uns natürlich sehr. Über 40 Verkaufsstände warteten auf unsere Besucher und natürlich wie immer ein kleiner Ostermarkt und Leckereien. Wir haben zudem tatkräftige Unterstützung von unserem Kollegium und einem tollen Elternbeiratsteam, mit welchem wir gemeinsam den Markt organisieren.

Was gibt es sonst an neuen Plänen im Förderverein und an der Schule selbst?

Wir möchten Begegnungen mit anderen Vereinen organisieren, um uns enger zu vernetzen. Die Ferien für unsere Schüler sollen weiterhin abwechslungsreich und aufregend sein und das bedarf viel Energie und guter Ideen.

Ihr würdet Euch deshalb über Unterstützung freuen…

Auf jeden Fall. Wir benötigen Hilfe von vielen fleißigen Händen oder Sponsoren, um weiterhin eine so vielseitige Arbeit für die Schüler leisten zu können. Wer uns unterstützen möchte, kann dies sehr gern tun, indem er ein Mitglied des Vereins wird. Alle Informationen hierzu sowie rund um unser Vereinsleben findet man auf unserer Homepage im Internet.

Fragen: Silke Richter

www.foerdervein-foez.de

Spenden: „Verein der Freunde und Förderer der Schule für Körperbehinderte e.V.“; Kreditinstitut: Ostsächsische Sparkasse Dresden; IBAN: DE50 850 50300 0221015450

BIC: OSDDDE81HOY

Verwendungszweck: „Vereinsunterstützer“

