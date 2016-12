Märchenwelt auf der Festung

Der Weihnachtsmarkt auf der Festung Königstein öffnet auch am 3. Adventswochenende von 11 bis 19 Uhr seine Tore. Dieses Wochenende wird es besonders märchenhaft. In der Magdalenenburg erleben Kinder jeweils 12, 13.30, 15 und 16.30 Uhr ein Puppenspiel. Aufführungen der russischen Volksmärchen auf der Hauptbühne: „Die Schöne Wassilissa“ und „Feuer, Wasser und Posaunen“ beginnen am Sonnabend, 12 und 15 Uhr; Sonntag 12 und 14.30 Uhr. Bei der Flimmerstunde im Offizierskino werden von 16 bis 19 Uhr Silhouetten-Animationsfilme gezeigt. In den Kasematten liest eine Geschichtenerzählerin ab 17 Uhr Märchen vor. (SZ)

SZ-Redaktion verlost 5 Familienkarten für ein Adventswochenende: 03501 56335610, 15 bis 15.05 Uhr.

zur Startseite