Märchenstunde im Rathaus Riesas OB Marco Müller las am Mittwoch im Rathaus das Märchen „Der kleine hässliche Vogel“ vor Erstklässlern der 4. Grundschule.

Politiker erzählen Märchen - OB Marco Müller las am Mittwoch Märchen vor Kindern im Kapitelsaal des Rathauses Riesa. © Uwe Päsler

Riesas OB Marco Müller las am Mittwoch im Rathaus das Märchen „Der kleine hässliche Vogel“ vor Erstklässlern der 4. Grundschule. Darin geht es um einen Vogel, der nicht gut aussieht – aber wunderbar singen kann. Die Moral: Jeder kann irgendwas besonders gut. Die Schüler wollten vom OB danach wissen, ob er selbst gut in der Schule war. Laut eigenen Angaben: ja. Die Kinder holten sich später noch ein Autogramm und erhielten ein Riesa-Sparschwein als Geschenk. Die Lesung gehört zu einer Märchen-Aktion, die derzeit in mehreren Städten stattfindet. (SZ)

zur Startseite