Märchenprinz kommt live ins Schloss Für Freitag hat sich Prinzen-Darsteller Pavel Travnicek nun höchstpersönlich angekündigt.

Als Puppen tanzen Aschenbrödel und ihr Prinz im Ballsaal der Aschenbrödelausstellung auf Schloss Moritzburg unermüdlich im Kreis. Für den Freitag hat sich Prinzen-Darsteller Pavel Travnicek nun höchstpersönlich angekündigt. Von 14 bis 15 Uhr will er in der erfolgreichen Ausstellung zum Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ Autogramme geben. Eigentlich war der Besuch ja schon vor vier Wochen angekündigt gewesen. Doch da warteten seine Fans vergeblich. Denn der Schauspieler, der kürzlich noch einmal Papa geworden ist, musste seine Anreise aus Prag kurzfristig absagen, weil er erkrankt war. Nun also soll die Autogrammstunde wie versprochen nachgeholt werden.

