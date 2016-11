Märchenhafter Abschied Zum achten Mal gestalten die Oberschüler einen Theaterabend. Für einige wird es der letzte Auftritt sein. Für alle gibt’s einen Rausschmeißer auf Sächsisch.

Mit einem modernen Märchen verabschieden sich diese Abgangsschülerinnen beim Theaterabend am 18. November von Mitschülern und dem Publikum. © privat

Wer Märchen liebt und für Überraschungen zu haben ist, der sollte sich am 18. November schon gegen 18 Uhr in der Aula der Oberschule einfinden. Denn die Plätze werden beim Theaterabend erfahrungsgemäß rar. Wer nicht auf der Fensterbank sitzen möchte, sollte sich sputen.

Es war einmal – ganz anders! Unter dieser Überschrift haben die Lehrer und Jugendlichen das Programm für den Abend zusammengestellt. Das Publikum darf gespannt sein, wie es Hänsel, Gretel und der Hexe in heutiger Zeit ergeht, wie sie klarkommen mit gereimten und gerappten Texten oder der Jugendsprache. Mit dabei sind die Theatergruppen, aus denen sich einige Mitglieder nach jahrelangem Mitwirken in die Berufsausbildung verabschieden. Weitere Schüler zeigen musisches Talent oder wie gut sie rezitieren können. Die Bühne präsentiert sich dabei in neuem Gewand. Gewandet werden auch die Darsteller auftreten. Passend zum Motto werden die Kostüme mittelalterlich anmuten, wie die ersten Probenfotos verraten.

Den Rausschmeißer gibt es auch in diesem Jahr wieder auf Sächsisch. Das ist inzwischen genauso Tradition geworden wie der Theaterabend selbst. Er ist ins Leben gerufen worden, um die Talente der Schüler zu präsentieren – Mitschülern, Eltern aber auch Leisnigern, die an der Jugend der Stadt und deren Können interessiert sind. Dabei scheuten sich die Schüler nicht, anzuecken. Denn ihre moderne Version von Romeo und Julia gefiel vielen Zuschauern, aber eben nicht allen. (DA/sig)

Theaterabend in der Aula der Oberschule Leisnig: 18. November um 18.30 Uhr

