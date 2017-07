Märchenhafte Hochzeit Zum ersten Mal vermählt der Märchenkönig seine Tochter. Doch dabei kommt es zu einigen Zwischenfällen.

Auf der Burg der Märchen wird zum ersten Mal Hochzeit gefeiert. Doch bevor sich die Prinzessin und der Prinz das Ja-Wort geben können, gibt es einigen Trubel. © André Braun

Noch ist nicht alles perfekt. „Was tragt ihr für Beinkleider“, fragt der hessische Prinz (Falko Jahn) grinsend seinen Vater, König Heribert (Heribert Kosfeld). Er hat Jeans unter seinem Kostüm. Die Hosen des Strumpffabrikanten aus Oberlungwitz und ersten Hofschneiders (Klaus Wawra) ist zu lang. Und den Text haben auch noch nicht alle drauf. Schauspieler Norbert Hein, der selbst König Norbert I. verkörpert, hat für die Burg der Märchen erneut ein Stück geschrieben. Es ist die erste Probe, in der aber viel mehr geregelt werden muss, als üblich. Denn schon in drei Tagen hält der König Hofstaat. Prinzessin Vicky I. (Vicky Rennert) will heiraten. Ob der König in die Hochzeit einwilligt und die Prinzessin ihren Traumprinzen bekommt, erfahren die Gäste der Burg der Märchen in vier Akten.

Es ist die 20. Veranstaltung dieser Art, für die König Norbert I. einen Wunsch hat: „Vor 20 Jahren waren Eltern mit ihren Kindern hier, die jetzt selbst Kinder haben. Ich würde mich freuen, wenn sie uns besuchen“, sagt er.

Zwischen den einzelnen Akten der Märchenhochzeit erleben die Besucher ein Showprogramm mit Papagei und Kakadu, Hexenklamauk und Gauklern. Im großen Festsaal dreht sich alles um Sagen, es gibt Mitmachstände und eine Schnipseljagd.

Da es bei größeren Veranstaltungen regelmäßig zu Parkproblemen kommt, weist Schlossleiterin Susanne Tiesler darauf hin, dass auf dem Großparkplatz der Talsperre Kriebstein oberhalb der Burg ausreichend Parkmöglichkeiten bestehen. Der Fußweg über den Wanderweg beträgt etwa 30 Minuten. Die Straße ist vom Talsperrenparkplatz bis zur Burg gesperrt und nicht passierbar. Weitere Stellflächen befinden sich unterhalb der Burg an der alten Schule in Kriebethal (etwa 15 Minuten Fußweg). „An der Burg stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Auf dem Burgberg herrscht Parkverbot“, so Susanne Tiesler. (DA/rt)

Burg der Märchen. 8./9. Juli, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Burg Kriebstein

zur Startseite