Märchenhafte Gestalten bevölkern die Hoflößnitz Das Schloss verwandelt sich am Wochenende in ein Märchenland. Wer im Kostüm kommt, erhält eine Überraschung.

Hier geben sich sonderbare Typen die Hand: Beim Märchenfest auf der Hoflößnitz erleben die Besucher märchenhafte Überraschungen. © Arvid Müller

Verträumt sieht das kleine Holzhäuschen mit der grünen Verzierung aus. Doch Vorsicht: Hier wohnt eine Hexe. Zum Radebeuler Märchenfest bezieht die schrumpelige Alte ihr Domizil auf der Hoflößnitz. Es ist nur eine von vielen Kulissen, die die Besucher am Sonnabend und Sonntag bestaunen können.

Die Veranstaltung wird von professionellen Händen mit Requisiten und Kulissen fantasievoll ausgestattet. Andrea Wiener vom Dresdner Kostümverleih „Die Maßnahme“ arbeitet eng mit einer Gruppe von Bühnenbildnern, Grafikern und Kostümschneidern zusammen. „Unser Ziel ist es, eine märchenhafte Dekoration vom Kostüm bis hin zum Bühnenbild in der Hoflößnitz entstehen zu lassen und damit die kleinen und großen Besucher in das Reich der Hexen, Feen und Kobolde zu verführen.“ Auch die Mannen des Meißner Carneval-Vereins Missnia e.V. haben fleißig in ihrem Fundus gesucht und werden mit vielen Statisten und Helfern in märchenhaften Kostümen vor Ort sein.

Gespielt wird natürlich auch wieder. Laschis Puppentheater eröffnet am Sonnabend das Fest mit dem Stück „Kasper und das Hexengärtchen“. Jolanda Querbeet begeistert die Besucher mit dem Stück „Jack und die Bohnenranke“ und erzählt im Märchenzelt manches Märchenallerlei.

Der Winzersaal im neuen Pressenhaus des Schlosses verwandelt sich in eine große Märchenstube, wo die Theatergruppe „Die Wandelbaren“ die Märchen „Frau Holle“ und „Hase und Igel“ aufführen.

Im Kavaliershaus können die Besucher Märchentrickfilme anschauen. Entspannung und ruhigere Momente für die jüngsten Besucher versprechen eine Bastelstraße und das Kinderschminken.

Für die kleinen und großen Gäste, die in einem märchenhaften Kostüm kommen, gibt es eine kleine Überraschung.

Eintritt : 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, Familie 22 Euro

