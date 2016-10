Märchenhafte Geldvermehrung Der Energiekonzern RWE steht schon lange nicht mehr auf der Gewinnerseite. Das soll Innogy ändern – auch in Sachsen.

Die Werbestrategen geben sich alle Mühe, für den Neuanfang zu trommeln. Jung, bunt und kreativ – so will der neue Energiekonzern Innogy wahrgenommen werden. Die Kampagne soll einen radikalen Bruch mit dem Kohle- und Atomgeschäft des Mutterkonzerns RWE symbolisieren. Das gilt auch für die ostdeutsche Tochterfirma Envia-M mit Sitz in Chemnitz, die nun zu Innogy statt RWE gehört. Innogy ist die Zukunft, dieses Unternehmen erfindet Energie neu – das ist die Botschaft. Und zumindest unter Kapitalanlegern kommt das gut an. Bis zu fünf Milliarden Euro könnte der für Freitag geplante Börsengang auf einen Schlag einbringen.

Wie läuft der Börsengang ab?

Bei der Erstnotiz der Aktie am Freitag soll bis zu ein Viertel der Innogy-Anteile auf den Markt gebracht werden. Die Aktien sollen 35 bis 36 Euro kosten. Damit würde Innogy auf eine Bewertung von bis zu 20 Milliarden Euro kommen und wäre der mit Abstand wertvollste deutsche Energiekonzern. Der Börsengang besteht aus mehreren Teilen. So gibt Innogy bei einer Kapitalerhöhung zehn Prozent neue Aktien aus, das soll dem Unternehmen 1,8 bis zwei Milliarden Euro für Wachstumsinvestitionen bescheren. Zudem will RWE bis zu 15 Prozent der Innogy-Anteile verkaufen.

Was passiert mit RWE in Sachsen?

Zu RWE gehörte bisher Ostdeutschlands größter regionaler Stromversorger: Envia-M mit Sitz in Chemnitz mit rund 4 000 Mitarbeitern und 1,4 Millionen Kunden. Der ist jetzt Teil der Innogy-Gruppe, hat seinen Namen aber behalten. In der Werbung und auf der Internetseite von Envia-M sind die Hinweise auf RWE getilgt, es gibt jetzt Tarife mit Namen wie „Mein Strom pur“. Konzernchef Peter Terium aus Essen besuchte im September das Solartechnik-Unternehmen Heliatek in Dresden, für dessen Technologie mit flexiblem Folien Innogy mehrere Millionen Euro Anschubhilfe gibt. Dabei betonte Terium auch das wirtschaftliche Gewicht von Envia-M.

Was macht Anleger heiß auf Innogy?

Mit Innogy bringt RWE sein sogenanntes Zukunftsgeschäft aus Ökostrom, Netzen und Vertrieb an die Börse. Darin sehen Investoren Wachstumsperspektiven. Zudem verspricht das Netzgeschäft mit staatlich vorgegebenen Preisen zwar keine üppigen, aber gut kalkulierbare Erträge. Vor allem aber kommt Innogy ohne Altlasten aus Atom- und Kohlekraftwerken auf den Markt und winkt mit hohen Dividenden.

Ist das der Befreiungsschlag für RWE?

Darauf hofft das Management. Auf jeden Fall verschafft sich der Mutterkonzern neue finanzielle Spielräume. Vor einem Jahr schien das noch undenkbar. Kaum ein Investor wollte RWE angesichts wegbrechender Gewinne der alten Großkraftwerke und der Unsicherheiten über die Kosten für den Atomausstieg noch Geld geben. Jetzt bringt der Börsengang Milliarden ein. Geld, das der Konzern für Investitionen in Energiewende-Produkte wie Heliatek in Dresden und für die Kosten des Atomausstiegs gut gebrauchen kann.

Was bleibt von RWE übrig?

RWE trennt sich von einem Großteil seiner Geschäfte, die zuletzt für gut drei Viertel des Betriebsgewinns standen. Rund 40 000 von 60 000 RWE-Beschäftigten werden bei Innogy arbeiten. RWE behält die angeschlagenen Großkraftwerke sowie den schwankungsanfälligen Energiehandel. Dritte Ertragsquelle sind die erwarteten Dividenden von Innogy. Bei künftigem Kapitalbedarf könnte RWE auch weitere Innogy-Anteile veräußern. Bislang heißt es aber, dass RWE noch lange die Mehrheit an Innogy behalten will.

Was ist bei der Eon-Aufspaltung anders?

Auch Eon hat sich aufgespalten, ist dabei aber andersherum vorgegangen. Eon hat seine ungeliebten Altgeschäfte über das neue Unternehmen Uniper an die Börse gebracht und will sich künftig als Eon auf die neue Energiewelt konzentrieren. Ursprünglich wollte sich der Konzern auch von seinen Atomkraftwerken trennen. Doch dem machte die Bundesregierung einen Strich durch die Rechnung, weil sie fürchtete, dass Eon sich so aus der Haftung stehlen wollte. Zusammen könnten RWE und Innogy sie 28 Milliarden Euro Börsenwert auf die Waage bringen, während Eon und Uniper zusammen nur auf 16 Milliarden Euro kommen. (dpa/SZ/mz)

