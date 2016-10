Märchenhafte Bahnfahrt Gemütlich Zug fahren, Märchen hören und Stollen essen – das ist jetzt wieder möglich.

Die IG Kohlmühle hat im November zwei besondere Fahrten organisiert. © Norbert Millauer

Die IG Kohlmühle organisiert im November in bewährter Weise wieder eine Märchen- und eine Stollenfahrt. Die diesjährige Märchenfahrt steht unter dem Motto: „Ein Stilzchen rumpelt im Zug“. Sie findet am Sonnabend, dem 12. November, statt und beginnt wieder um 15.43 Uhr auf dem Bahnhof Sebnitz. Abfahrt in Neustadt ist um 16.09 Uhr und die Ankunft in Pirna um 16.47 Uhr. Die Mitglieder der IG Kohlmühle empfehlen jedoch, ab Sebnitz mitzufahren, um das Märchen von Anfang an hören und sehen zu können. Die Kinder können sich gern verkleiden. „Wir hoffen, dass die Technik im Zug in diesem Jahr funktioniert und wir wieder viel Spaß haben werden. Es werden zwei Triebwagen eingesetzt, sodass genügend Sitzplätze vorhanden sind“, sagt Petra Kaden von der IG Kohlmühle.

Die künstlerische Leitung für die Märchenfahrt übernimmt Christoph Ehrlichmann von „Wir sind nur 2“. Musikalisch begleitet wird die Fahrt von Ingo Halama. Petra Kaden empfiehlt Familien, sich eine Familientageskarte zu besorgen, das sei günstiger. Sie kann auch schon Tage vorher gelöst werden, um der Schlange am Fahrkartenautomaten vorzubeugen. Die Märchenfahrt ist aber nicht die einzige Aktion kurz vor Jahresende. Die IG Kohlmühle organisiert auch wieder eine Stollenfahrt. Diese findet am Sonnabend, dem 26. November statt. Sie beginnt um 13.43 Uhr in Sebnitz, Abfahrt in Neustadt ist um 14.09 Uhr und Ankunft in Pirna um 14.47 Uhr. Der Zug fährt um 15.11 Uhr ab Pirna wieder zurück. In Neustadt ist der Zug um 15.51 Uhr und in Sebnitz um 16.14 Uhr. Für einen pauschalen Teilnahmepreis von fünf Euro zuzüglich zum Bahntarif erhalten die Fahrgäste Kaffee oder Tee und ein Stück Stollen ihrer Wahl. Um die Fahrt in aller Ruhe genießen zu können, empfiehlt die IG Kohlmühle, mindestens eine Richtung komplett mitzufahren. „Außerdem sollten die Gäste Verständnis dafür haben, dass wir etwas Zeit benötigen, um alle zu bedienen“, sagt Petra Kaden. Der Sebnitzer Christoph Ehrlichmann wird auch die Gäste der Stollenfahrt wieder gut unterhalten und für eine kurzweilige Fahrt sorgen. Wie schon in den letzten Jahren können Fahrgäste gern auch ihre eigene Tasse mitbringen. Und damit recht viele die Möglichkeit haben, an der Fahrt teilzunehmen, wird auch in diesem Jahr wieder ein Zubringerbus von Hohnstein nach Sebnitz fahren. Wer diesen Service nutzen möchte, sollte sich aber vorher bei André Häntzschel vom Tourismusbüro in der Stadtverwaltung Hohnstein anmelden.

Entstanden ist die Idee mit den Märchen- und den Stollenfahrten bereits vor einiger Zeit, als die engagierten Frauen der IG Kohlmühle verschiedene Aktionen zur Rettung der Bahnstrecke Sebnitz – Bad Schandau und dann zur Wiedereröffnung des Eisenbahngrenzüberganges in Sebnitz gestartet hatten.

Da zwischenzeitlich auch die Strecke von Sebnitz nach Neustadt und weiter nach Pirna vor dem Aus stand, wurde die Idee wieder aufgegriffen. Inzwischen ist das drohende Aus zwar vom Tisch. Doch um Fahrgäste für die Zugverbindung wird weiter gerungen. Deshalb hat die IG auch in diesem Jahr wieder zwei Fahrten organisiert, wobei sie von der Städtebahn und dem Verkehrsverbund Oberelbe unterstützt wird.

Kontakt für Zubringer-Service: Tourismusbüro unter Telefon 035975 86823 bei André Häntzschel.

