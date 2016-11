Märchenhaft schön Fliegenpilze haben in diesem Herbst Hochkonjunktur. So wie in Biesig, wo eine kleine Pilzwiese an der Tischlerei Passanten erfreut.

Auch wenn die Fliegenpilze giftig sind, sollte man sie unbeschädigt stehen lassen. Außerdem sind sie im Moment vielerorts auch noch märchenhaft schön. Foto: -C. Junghanß

Fliegenpilze über Fliegenpilze. Sie sind in diesem Jahr vielerorts ganz besonders schön anzusehen und zahlenmäßig stark vertreten. Die feuchte Witterung nach dem warmen September scheint ihr Wachstum begünstigt zu haben. Am Rand von Wegen und Wäldern und dort sehr oft unter Birken und Fichten fallen die roten Schirme mit den weißen Punkten auf.

So leuchtend rot wie auf dem Foto sind die Fliegenpilze, die bei Gottfried Richter in Biesig stehen, nicht mehr. Die Farbe der Pilzhüte ist schon in Orange übergegangen. Aber hier und da steckt auch noch ein junger Pilz seinen Kopf aus der Erde. Und dann sieht er aus wie eine kleine dunkelrote Tomate, die auf der Wiese liegt, sagt der Rentner. Er freue sich jedenfalls Tag für Tag über den schönen Anblick und habe beobachtet, dass auch Kunden auf dem Weg zur Tischlerei seiner Tochter stehen bleiben und die kleine Pilzansammlung bestaunen.

38 Stück sind es an der einen Stelle und noch mal 14 an einer anderen. Die Fliegenpilze seien, so weit er sich erinnern könne, noch nie vorher an diesem Platz am Wegesrand vor seinem Haus gewachsen. Auf dem schmalen Streifen Wiese zwischen Weg und Feld scheinen sie im Gras gute Bedingungen vorgefunden zu haben.

Vor etlichen Jahren habe er unter einer Birke und vor der Kiefer mal einige Birkenpilze gefunden, und früher, als er noch zum Pilzesuchen in die nahen Wälder ging, sei der Korb oft gut gefüllt gewesen, erzählt der 83-Jährige. Das sei jetzt aber mit den Fliegenpilzen wie im Märchen anzuschauen. Alle Größen sind vertreten, die meisten mit geöffneten Pilzschirmen. Den gesamten Oktober seien sie schon da gewesen. Die größten unter ihnen schaffen es auf eine Höhe von bis zu 20 Zentimetern. Und auch ihre Hüte erreichen diese Größe beim Durchmesser. Die weißen Tupfen sind nichts anderes als Reste der Hülle, in der der Pilz in seiner Jugend zum Schutz der Sporen gesteckt hat. Bei starkem Regen kann es auch passieren, dass die Punkte von der Kappe gespült werden.

Fliegenpilze wachsen im Laub- und Nadelwald, im Flachland häufiger unter Birken, im Gebirge mehr unter Fichten und vorwiegend auf sauren Böden. Sie weisen kaum einen Geruch auf, haben es dafür aber in sich, denn sie sind sehr giftig und können schwere gesundheitliche Störungen hervorrufen. Oft werden erste Exemplare im Sommer entdeckt. Sie sind bis in den November hinein zu finden, wachsen hauptsächlich im September und Oktober.

