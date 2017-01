Märchen für Große Zeit zu haben ist heute ein großer Wunsch für viele. Eine Zodelerin will mit ihrem neuen Buch Zeit schenken.

Eva Mutscher aus Zodel hat ihre fünfte Geschichte veröffentlicht. „Der Tagesrucksack“ ist eine märchenhafte Geschichte für Erwachsene. Foto: André Schulze

Schwere Kost sind die Werke von Eva Mutscher nicht. Keine ellenlangen Abhandlungen oder beklemmenden Thriller. „Meine Bücher liest man im Sessel mit einer Tasse Kakao oder Tee“, sagt die Zodeler Autorin. Märchen für Große nennt sie deshalb ihre Geschichten.

Die Zeit im Sessel müssen sich viele ihrer Leser wohl erst nehmen. Aber dafür kann eine solche Ruhepause ein wahres Geschenk sein. „Eine Geschichte ist wie ein Kurzurlaub“, heißt die Devise der Autorin. Daher kann es sehr effizient sein, mit einer Geschichte abzuschweifen, um mit neuer Energie in den Alltag zurückzukehren.

Darum geht es auch im neuen Buch von Eva Mutscher. Es heißt „Der Tagesrucksack“. Der Name ist Programm, der kleine Held der Geschichte hat den Spitznamen Kein-Zeit-Klaus, weil er immer beschäftigt ist. Die Eltern schicken ihn auf Wanderschaft, um ruhiger zu werden. Dort bekommt er von einer geheimnisvollen Gestalt einen Tagesrucksack in die Hand gelegt, der genau einen Tag enthält. Freie Zeit – bei der sich der Junge erst einmal überlegen muss, wie er sie verwendet.

Das kostet die Figur einiges an Nachdenken. „Man sollte sich den Tag nicht so vollstopfen, dass man ihn nicht mehr genießen kann“, erklärt Eva Mutscher. Am Ende der Geschichte steht wieder das Motiv, Zeit zu verschenken.

Ein bisschen fühlen sich vermutlich jede und jeder mal wie Klaus. Das ist ein Kennzeichen von Eva Mutschers Geschichten. Ihr erstes Buch „Vom Geheimnis der kleinen Traurigkeit“ entstammt bei der Veröffentlichung 2013 direkt ihrer Lebenswelt. Damals findet sich Eva Mutscher als Mutter in der Erfahrung wieder, nach dem Auszug ihre Kinder zu vermissen. „Ich habe bemerkt, dass die Traurigkeit allein dadurch besser geworden ist, dass ich sie bemerkt habe“, sagt die Autorin.

Ihr erstes Buch ist mittlerweile vergriffen und bringt Händlern im Internet teilweise das Dreifache des ursprünglichen Verkaufspreises ein. Andere Geschichten hat Eva Mutscher in kleineren Heften veröffentlicht, die gut zu verschenken sind. Dazu bastelt sie passende Karten, die Glückwunsche und Geschenkvepackung für ihre kleinen Werke sind. „Ich liebe es, mit Papier zu arbeiten“, sagt sie.

