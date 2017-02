Männerchor kommt in die Jahre Die Feuerwehr schob ein außergewöhnliches Projekt an. Nun hapert es am Nachwuchs.

Der Ehrenberger Männerchor bei seinem Auftritt zum Neujahrsempfang in Hohnstein. © Daniel Schäfer

Die Sänger vom Ehrenberger Männerchor sind noch gut bei Stimme. Davon konnten sich die Besucher des Neujahrsempfanges in Hohnstein überzeugen. Der Chor hat viele Lieder drauf und auch gleich noch in verschiedenen Musikrichtungen. Inzwischen gibt es die Truppe seit fünf Jahren. Angeregt hatte den Chor damals die Freiwillige Feuerwehr. Genauso viele Jahre gibt ihnen Chorleiter Wolfgang Knittel noch. „Unser Problem ist, dass wir rein altersmäßig in fünf Jahren ausgestorben sind, zumindest aber nicht mehr gut bei Stimme sein könnten“, sagt er. Das wäre ein Verlust. Immerhin hat der Chor pro Jahr seine 20 bis 30 Auftritte. Die Männer singen zu verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen, treten aber auch bei privaten Feiern, wie bei Hochzeiten oder bei Geburtstagen auf. Und gern könnte es auch noch so weiter gehen. Allerdings braucht es dazu auch einige neue Sänger. Die werden ständig gesucht. „Wir nehmen alle Stimmen. Auch müssen die Männer nicht zwingend aus Ehrenberg kommen“, sagt Wolfgang Knittel. Und er weiß, dass es noch viele gute Stimmen für die Chor gebe. Doch die Männer würden sich nicht trauen, vermutet er. Er ermuntert die Männer, einfach mal bei einer Chorprobe vorbeizukommen. Es wird aber nicht nur gemeinsam gesungen. Die Truppe unternimmt auch sonst viel gemeinsam. Nach jeder Probe ist noch Zeit für einen gemeinsamen Schluck. Der ist meistens vorrätig. Denn bei ihren Auftritten werden sie oft in „Naturalien“ bezahlt.

Chorprobe: immer donnerstags, 19 Uhr im Hause Knittel in Ehrenberg. Kontakt: Telefon 035975 84753

