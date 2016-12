Männerchor bekommt Verstärkung 22 Sänger gehören jetzt zum Verein. Vor Weihnachten haben sie viele Auftritte. Am Heiligen Abend singen sie in der Kirche.

Der Zschaitzer Männerchor wird am Heiligen Abend den Gottesdienst in der Zschaitzer Kirche musikalisch gestalten. Wegen seines guten Rufes hat der Chor Zuwachs. © André Braun

Einige Termine stehen bei den Sängern des Männerchores jedes Jahr im Kalender. Dazu gehören die Auftritte beim Altstadtsingen in Leisnig, zur Gemeindeweihnachtsfeier der Senioren, das Singen im Krankenhaus Döbeln sowie in der Zschaitzer Kirche am Heiligabend. Auch in diesem Jahr wird der stimmgewaltige Chor seinen Beitrag zum Gelingen des Gottesdienstes, der am Sonnabend um 15 Uhr beginnt, beitragen.

Zu den weiteren Auftritten gehören private Feiern oder Jubiläen von Vereinsmitgliedern. Gesungen werden in erster Linie deutsche Volkslieder. Dass sich die Herren nicht nur beim Singen gut verstehen, hat sich herumgesprochen. „Außerdem haben wir den besten Chorleiter im ehemaligen Landkreis Döbeln Jürgen Schulz“, so Vereinsvorsitzender Horst Saupe. Und weil alles so gut passt, haben sich vier Herren aus der Region entschlossen, den Männerchor zu verstärken. Das sind Carsten Allner, Thomas Kirste, Matthias Fritzsch aus Gastewitz und Wolfgang Albert aus Zunschwitz. Klaus Eisner kommt regelmäßig jeden Donnerstag zur Probe aus Waldheim. Er ist schon länger dabei. (DA/je)

