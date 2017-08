Männer wegen versuchten Mordes festgenommen Nach den Schüssen auf einen 36-Jährigen am Himmelfahrtstag hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Trotzdem gibt es in dem Fall Ungereimtheiten.

Nach den Schüssen auf einen 36-Jährigen am Himmelfahrtstag, bei dem der Mann schwer verletzt worden war, hat die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden gegen zwei Männer im Alter von 31 und 42 Jahren Haftbefehle erlassen. Der 31-Jährige wurde bereits Mitte Juni, der 42-Jährige am 25. Juli festgenommen. Ein Ermittlungsrichter setzte die Haftbefehle gegen beide Männer in Vollzug. Sie befinden sich derzeit in Justizvollzugsanstalten, teilt eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mit.

Die Tat selbst stellt sich zwischenzeitlich jedoch anders als zunächst vermutet dar. Der Geschädigte hatte bei der Anzeigenaufnahme angegeben, dass er, als er mit dem Fahrrad die Elbe an der Eisenbahnbrücke queren wollte, einen stechenden Schmerz im Bauchraum verspürte. Der Mann schaffte es noch in seine Wohnung, rief von dort den Rettungsdienst. Der brachte den 36-Jährigen sofort ins Krankenhaus. Eine Not-OP folgte. Dabei fanden die Mediziner ein Projektil und entfernten es.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich jedoch ein anderer Tatablauf heraus. Demnach war der 36-Jährige in einem Wohnhaus in der Meißner Innenstadt von einem der beiden Tatverdächtigen verletzt worden. Die Tatverdächtigen und das Opfer kennen sich demnach.

Warum das Opfer die mutmaßlichen Täter nicht bei der Polizei anzeigte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Dresdner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes dauern an. (SZ)

