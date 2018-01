Männer verdienen mehr als Frauen, warum? Das ab 6. Januar geltende Gesetz für Lohntransparenz wird daran nur wenig ändern, aber in Sachsen schrumpft die Lücke.

Was verdienen eigentlich meine Kollegen? Diese Frage haben sich viele Berufstätige schon gestellt. Ab dem 6. Januar 2018 haben sie nun die Chance, eine Antwort zu bekommen, zumindest theoretisch. Denn ab dann gilt das Entgelttransparenzgesetz, nach dem Beschäftigte das Recht haben, zu erfahren, was Mitarbeiter des jeweils anderen Geschlechts mit vergleichbarer Tätigkeit in ihrem Betrieb verdienen. Der anonymisierte Vergleich soll dazu beitragen, den Lohnrückstand von Frauen zu reduzieren. Aber wie soll das überhaupt funktionieren? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Wie hoch sind die Lohnunterschiede?

Männer verdienen in Sachsen 57 Euro mehr als Frauen. Der mittlere Bruttolohn vollzeitbeschäftigter Frauen lag im Jahr 2016 bei 2.348 Euro und der von vollzeitbeschäftigten Männern bei 2.405 Euro, teilte die Landesarbeitsagentur am Donnerstag mit. In Ostdeutschland haben sich die Gehaltsunterschiede erheblich verringert oder sogar zwischen den Geschlechtern umgekehrt. So lag die Lohndifferenz in Sachsen noch bei 224 Euro. In Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg verdienen Frauen im Schnitt mehr als Männer (siehe Grafik). Die Zahlen sind nur ein Indiz, vermutlich fallen die Lohnunterschiede noch höher aus. Denn in der Statistik des Medianlohns, also der Einkommenshöhe, bei der genau gleich viele Personen mehr bzw. weniger verdienen, sind Teilzeitkräfte nicht berücksichtigt. In Sachsen ist das jeder vierte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, überwiegend Frauen. Auch da gibt es Lohnunterschiede.

Grafik größer anzeigen

Was sind die Hauptursachen?

Sie liegen vor allem in der Wirtschaftsstruktur und in den Pendlerbewegungen. In Regionen mit vielen gut bezahlten Industriejobs ist der mittlere Verdienst höher als in Regionen, in denen das Dienstleistungsgewerbe dominiert. Das gilt auch für Sachsen. So ist die Lohnkluft zwischen den Geschlechtern am stärksten im Erzgebirgskreis und in Zwickau, wo Autoindustrie und Maschinenbau stark sind. Dagegen verdienen Frauen in der Gesamtheit im Landkreis Görlitz im Mittel mehr als Männer, weil dort Gesundheitsdienstleister zu den Hauptarbeitgebern gehören und viele Männer längere Arbeitswege zu besser bezahlten Jobs in andere Kreise und gar Bundesländer auf sich nehmen. Männer pendeln häufiger als Frauen. Das dürfte auch die Lohnunterschiede in Brandenburg und Sachsen-Anhalt zugunsten des sesshaften weiblichen Geschlechts erklären. Schwieriger zu ermitteln ist die tatsächliche ungleiche Bezahlung für gleiche Tätigkeiten in gleichen Positionen. Denn dazu gibt es kaum Datenmaterial. Aber das soll sich nun durch das neue Gesetz ändern.

Was bringt der Auskunftsanspruch?

Der Arbeitgeber muss Frauen mitteilen, was Männer verdienen, die einen ähnlichen Job machen – und Männern umgekehrt den Lohn von Frauen. „Das Gesetz wird keine durchschlagenden Veränderungen bringen. Dazu sind die praktischen Hürden zu hoch und der Geltungsbereich zu stark eingeschränkt“, meint Christina Klenner, Expertin für Genderforschung am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. So muss die Firma zum Beispiel mehr als 200 Angestellte haben. Und es muss mindestens sechs Kollegen des jeweils anderen Geschlechts geben, die einen ähnlichen Job haben wie der Antragsteller.

Wie funktioniert der Anspruch genau?

Anlaufstelle für Arbeitnehmer ist der Betriebsrat. Gibt es keinen, müssen sich Berufstätige direkt an den Arbeitgeber wenden – anonym ist ihre Anfrage dann aber nicht mehr. Das Gesetz schreibt die Text-, aber nicht die Schriftform vor. Eine E-Mail reicht also aus. In dem Antrag müssen Arbeitnehmer außerdem angeben, auf welche Vergleichsgruppe sie sich beziehen.

Wie muss der Arbeitgeber reagieren?

Niemand erfährt mit dem neuen Gesetz, was ein bestimmter Kollege verdient. Stattdessen muss der Arbeitgeber den Median, also einen Mittelwert der Bruttogehälter, angeben, die alle Kollegen des jeweils anderen Geschlechts bekommen, die eine vergleichbare Tätigkeit ausüben wie der Antragsteller. Außerdem muss er erklären, nach welchen Kriterien und nach welchem Verfahren die Gehälter festgelegt sind. Drei Monate haben Arbeitgeber Zeit für die Antwort. Bei tarifgebundenen Unternehmen gibt es keine Frist. Da reicht es aus,auf die Tarifregelungen zu verweisen.

Was, wenn der Arbeitgeber ablehnt?

Gibt ein Arbeitgeber ohne Tarifbindung innerhalb der Frist keine Antwort, muss er bei einem eventuellen Gerichtsverfahren beweisen können, dass keine Benachteiligung vorliegt. Er kann den Antrag aber auch ablehnen, weil er die vom Arbeitnehmer genannte Tätigkeit nicht für gleichwertig hält. Was dann passiert, vor allem bei Arbeitgebern ohne Frist, wird wohl erst die Praxis der Gerichte zeigen. (mit dpa)

